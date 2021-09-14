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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتويج السعودي صالح السيف بلقب رالي إيطاليا لفئة T4

البطل السعودى صالح
البطل السعودى صالح السيف

تم الإعلان عن تتويج البطل السعودي صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الباها المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4, حيث تمكن من خطف الصدارة في اليوم الأول .

 

شهدت بطولة العالم للراليات الباها المقامة في إيطاليا ، منافسة قوية بين السعودى صالح السيف ، و الإيطالي أميريغو الذي كان يسعى للفوز باللقب بين أرضه وجمهوره.

 

كما ان البطل السعودى صالح السيف ، كان منافساً لبطل أوروبا البرتغالي أليكسندر, واشتدت المنافسة في اليوم الأخير الذي تمكن من خلاله المتسابق السعودي من حسم الرالي بفارق خمس ثوانٍ فقط ليقفز إلى صدارة بطولة العالم برصيد ( 114,5 ) نقطة ويبتعد بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري الذي تصدر منذ الجولة السادسة.

 

ويعتبر فوز البطل السعودى صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الباها المقامة في إيطاليا ، هو الفوز الثالث للسيف هذا العام بعد فوزه بباها المملكة الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، وكذلك باها الأردن، فيما حل خامساً في باها دبي، وسابعاً في المجر، وثالثاً في بولندا, لتتبقى جولة واحدة في البرتغال مطلع الشهر القادم.

 

والجدير بالذكر ان البطل صالح السيف هو من مواليد 1978 بمدينة حائل، و هو سائق سيارات محترف سعودي، شارك في رالي داكار 2020 للمرة الأولى وحاز المركز الـ 12 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "سايد باي سايد".

 

أحرز الفوز بلقب فئة "تي 3" في جولتي "باخا حائل 2020" في 2020، محتلًا بذلك المركز الثاني في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا باخا" خلفَ الروسي فاسيلي غريازين.

 

وشارك السيف في رالي داكار 2021 للمرة الثانية في مسيرته، مُستخدِمًا مركبة "كان - أم"، مستعينًا بالملّاح الإسباني أوريول فيدال مساعدًا له.

الكويت سيارات 2021 بطولة العالم الاتحاد الدولي رالي داكا منطقة الشرقية الاتحاد الدولي للسيارات

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