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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير عام آثار سقارة يكشف تفاصيل مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر

المقبرة الجنوبية
المقبرة الجنوبية للملك زوسر

قال صبري فرج، مدير عام أثار سقارة، ان رئيس الوزراء افتتح اليوم المقبرة الجنوبية أمام سقارة، مؤكدا أنه ايضا تم الإنتهاء من الهرم المدرج.

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وأضاف صبري فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن يوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.

 

وتابع صبري فرج، أن كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

 

وأشار فرج، إلى أن المشروع تمت تكلفته 130 مليون جنيه وتم فتحه اليوم أمام السياحة، مؤكدا أن المقبرة الجنوبية للملك زوسر تقع في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا.

 

الجزء السفلى منحوت فى الصخر

وأكد  مدير عام أثار سقارة، أن  الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضا ثم ممر  المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

صبري فرج آثار سقارة المقبرة الجنوبية سقارة الهرم المدرج

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