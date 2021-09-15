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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكاديمية السادات: مصر انتقلت للدول عالية التصنيف في التنمية البشرية|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، إن تقرير التنمية البشرية عن مصر يعتبر فخرًا وانجازًا جديدًا، و يؤكد أن مصر انتقلت للدول عالية التصنيف فى التنمية البشرية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هذا التقرير يؤكد أن مصر عينها على المستقبل، وأنها تسير فى الطريق الصحيح.


ولفت إلى أن التقرير نتاج لما تم فى السنوات الأخيرة، وأن الدولة المصرية تسير على الاستراتيجية الشاملة للتنمية.


وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2019 كان لديه فكر مختلف فى التنمية، وقدم أشياء لم تحدث من قبل جعل مصر اليوم فى مكانة مختلفة.


وأوضح أن مصر كانت تبنى تحدت شعار "يدًا تبنى ويدًا تحمل السلاح"، ومصر كانت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، وكانت تبنى فى نفس التوقيت.


وأكد أن الإشادات الدولية لا يكون بها أى مجاملات وتصدر وفقًا لـ الأرقام، و النتائج.


 

أكاديمية السادات السادات التنمية البشرية السيسي الإرهاب

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