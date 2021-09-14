مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية صباح اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد برلمان الطلائع والشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، وقد ضم الوفد 46 شابًا وفتاة من محافظة قنا.

ويعد هذا الفوج هو الأول على أن تتبعه وفود باقي المحافظات المصرية في إطار مبادرة «نور فكرك ..ابنِ وعيك».

وبدأت فاعليات اللقاء الأول اليوم بكلمة تعريفية عن دور الأزهر الشريف في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وضبط الفتوى، ثم محاضرة توعوية عن حب الوطن والمواطنة والانتماء، حاضر فيها الدكتور/ أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور/ رضا محمود السعيد - مدير إدارة الدعم الأكاديمي والتدريب بالمركز.

وأثنى الحديدي في بداية كلمته على التعاون البناء والمثمر بين الأزهر الشريف الذي يمثله في هذه البرامج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة، ثم تحدث عن حب الوطن وأنه نابع من آيات القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلامية والمقاصد العليا الحاكمة التي توجّه نحو تحقيق العمران وبناء الإنسان، وفي نهاية كلمته حث الحديدي الشباب على أهمية تحديد أهدافهم، وإدارة أوقاتهم بما يساهم في بناء الذات، وتجاوز عقبات الحياة وتحدياتها، والتميز، وبناء ورفعة الأوطان.

وفي كلمته تحدث السعيد عن جهود الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنة، وضمان الحقوق، والعيش المشترك، والتسامح بين شركاء الوطن الواحد، كما تحدث عن جهود الأزهر الشريف في دعم روح التسامح والتعايش.

وتلتها محاضرة بعنوان: ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآدابه، وحاضر فيها الدكتور محمد محمود صبري عضو إدارة الدعم الأكاديمي بالمركز، والشيخ محمد العماوي عضو الفتوى بالمركز، واستمع المحاضرون للشباب، وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية لمركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادة بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن ثلاثة مشروعات جديدة دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

وعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ إطلاق البرنامج العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات، وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، ومقرات الرائدات الريفيات، والتجمعات البدوية، وشهدت هذه اللقاءات التي بلغ عددها 42,000 لقاء تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، واستفاد منها ما يقرب 3,6 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أعلن عن تدشين المبادرة مع وزارة الشباب والرياضة مساء الأحد الماضي بمركز التعليم الميدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من أعضاء المركز وقيادات الوزارة.

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب

مركز الأزهر للفتوى يستقبل أول وفود برلمان الطلائع والشباب