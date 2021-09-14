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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا جديد يذكر.. بايرن ميونخ يهين برشلونة بثلاثية في أبطال أوروبا|شاهد

بايرن ميونخ وبرشلونة
بايرن ميونخ وبرشلونة

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق بايرن ميونخ كان الأفضل والمسيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق لاعبه ليروي ساني، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة جزاء البارسا، لكن الحارس تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 27، اخترق جمال موسيالا دفاعات برشلونة من الجهة اليمنى، لكن بيكيه وجارسيا قاما بإبعاد تسديدته بفدائية، محافظين على نظافة شباك حارس مرماهم شتيجن.

وكانت فرصة برشلونة الوحيدة في الدقيقة 28 عندما نفذ ممفيس ديباي ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، ليقابلها أرواخو برأسه، لكن تسديدته أخطأت مرمى بايرن ميونخ.

وفي الدقيقة 34، تمكن بايرن ميونخ من تسجيل هدف التقدم، حيث سدد توماس مولر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بإيريك جارسيا، وتدخل لشباك برشلونة، معلنة عن تقدم الفريق الألماني في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة بايرن ميونخ، حتى استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من متابعة لتسديدة جمال موسيالا والتي ارتطمت بالقائم الأيمن.

بعد هدف ليفاندوفسكي، حاول لاعبو برشلونة على استحياء تقليص الفارق، لكنهم لم يهددوا مرمى نوير، ولم يسددوا عليه نهائيًا في المباراة.

 

وفي الدقيقة 84، أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه من متابعة لتسديدة جنابي التي ارتطمت بالقائم الأيمن، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البافاري بثلاثية نظيفة، ويفشل البارسا في الثأر من الهزيمة التاريخية أمام نفس الفريق العام الماضي بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، تحصل بايرن ميونخ على أول 3 نقاط له في المسابقة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد برشلونة عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو

خط الوسط: سيرجيو روبيرتو - سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري - جوردي ألبا

خط الهجوم: ممفيس ديباي - لوك دي يونج

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكولاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا 

خط الهجوم: ليروي ساني - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي

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