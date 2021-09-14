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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب: حفلة تدشين النجمة العاشرة بالأهلي لن تكون الأخيرة

صدى البلد

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي إنه سعيد وفخور بحدث اليوم، الذي يشهد احتفالية تدشين النجمة العاشرة. 

أضاف الخطيب خلال كلمته بحفل تدشين النجمة العاشرة: «نحن اليوم في ملعب محمود مختار التتش، الذي أتوجه له بالشكر ولأسرته لما قدمه من قيم ومبادئ تعلمنا منها جميعًا داخل الأهلي».

وأوضح: «اليوم هو يوم تاريخي نبقى فخورين وسعداء به، حيث نبقى أمام حدث تاريخي، لا أجد كلمات مناسبة لشكر المولى عز وجل على الإنجازات التي نجحنا في تحقيقها».

وقال الخطيب: «أشكر مجالس إدارات الأهلي المتعاقبة، خاصة أن الجميع هدفه واحد وهو خدمة النادي، حيث كانت أول نجمة حققناها عام 1982 في مجلس الكابتن صالح سليم، ثم مجلس الكابتن حسن حمدي الذي حقق الأهلي في ولايته العديد من النجوم».

وأكمل: «الجيل الحالي من اللاعبين (رجالة) تعرضوا لضغوط كبيرة جدا، ولكنهم أثبتوا أنهم شخصية كبيرة قادت الأهلي إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات على الصعيد المحلي والقاري والعالمي».

وأضاف: «الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل اسم النادي الأهلي، حيث يبقى جميع لاعبيه (رجالة)، كما أنني أتوجه بالشكر إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري»، مؤكدًا «أن القادم تحدٍّ أكبر ومسئولية أكبر من أجل تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات».

وأوضح أن الجيل الحالي يلعب دورًا مهمًّا في ترك أثر أقوى وأكبر للأجيال القادمة وشباب النادي الأهلي.

وقال: «رحلة النجمة العاشرة شهدت العديد من الرحلات الخارجية، ومن ثم علينا توجيه الشكر إلى جميع السفارات التي قمنا بزيارتها خلال الرحلات الخارجية».

وأكد الخطيب أن سفراء مصر في الخارج لم يتركوا فريق الأهلي لحظة واحدة، ووفروا كل سبل الدعم والمساندة في رحلة التتويج بالنجمة العاشرة.

ووجه رئيس النادي الشكر إلى جماهير النادي قائلًا: «جمهور الأهلي العظيم الوفي الواعي هو شريك في كل نجمة نجحنا في تحقيقها، وكنت أتمنى أن يتواجدوا معنا اليوم، ولكن ظروف الكورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا حالت دون ذلك».

وأشار إلى أنه يوجه الشكر أيضًا إلى الإدارة التنفيذية بقيادة الدكتور سعد شلبي لخدمة النادي الأهلي، ونظرًا للمجهود الكبير، مؤكدًا أن حفلة اليوم لن تكون الأخيرة حيث ننتظر حفلة التاسعة أيضًا.

 

محمود الخطيب إدارة الأهلي تدشين النجمة العاشرة ملعب محمود مختار التتش جمهور الأهلي

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