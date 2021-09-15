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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى 3 أسابيع .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن  رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون. 

إليك خطة الرجيم وهى لمدة  3 أسابيع  كما يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .


الأسبوع الأول 

 

الإفطار ..


كوب عصير جريب فروت أو كوب عصير برتقال بدون سكر
+ شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة أو شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن


الغذاء ..


طبق سلطة + 3 ملاعق أرز  + 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ شريحتين كبد مشوية أو علبة تونة   + نصف رغيف بلدي أو 2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة.

العشاء..


طبق شوفان
ثمرة فاكهة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن

الأسبوع الثانى 
 

الإفطار ..
 

كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة 

الغداء 

1/2 دجاجة مشوية +  ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.


أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو 
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

العشاء 


طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي +

أو1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

الأسبوع الثالث 

الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم  بعد الفطار ب3 ساعات+ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى أو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة.

العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى.

رجيم سريع نسف الدهون النظام الغذائي خطة الرجيم خطة الرجيم لمدة 3 أسابيع

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