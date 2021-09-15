فى 3 أسابيع .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون.
إليك خطة الرجيم وهى لمدة 3 أسابيع كما يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .
الأسبوع الأول
الإفطار ..
كوب عصير جريب فروت أو كوب عصير برتقال بدون سكر
+ شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة أو شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
الغذاء ..
طبق سلطة + 3 ملاعق أرز + 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ شريحتين كبد مشوية أو علبة تونة + نصف رغيف بلدي أو 2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة.
العشاء..
طبق شوفان
ثمرة فاكهة
أو
شريحتان نستو لايت +توست سن
الأسبوع الثانى
الإفطار ..
كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة
الغداء
1/2 دجاجة مشوية + ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.
أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.
أو
طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.
4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.
العشاء
طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي +
أو1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى
أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.
الأسبوع الثالث
الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم بعد الفطار ب3 ساعات+ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى أو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة.
العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى.