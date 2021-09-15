فى 3 أسابيع .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون

إذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالي لحرق ونسف الدهون.

إليك خطة الرجيم وهى لمدة 3 أسابيع كما يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .



الأسبوع الأول

الإفطار ..



كوب عصير جريب فروت أو كوب عصير برتقال بدون سكر

+ شريحة جبن خالي الدسم + طبق سلطة أو شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن



الغذاء ..



طبق سلطة + 3 ملاعق أرز + 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ شريحتين كبد مشوية أو علبة تونة + نصف رغيف بلدي أو 2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة.

العشاء..



طبق شوفان

ثمرة فاكهة

أو

شريحتان نستو لايت +توست سن

الأسبوع الثانى



الإفطار ..



كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة

الغداء

1/2 دجاجة مشوية + ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.



أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

العشاء



طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي +

أو1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.

الأسبوع الثالث

الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم بعد الفطار ب3 ساعات+ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى أو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات قطعة فاكهة.



العشاء .. قبل النوم بساعة كوب زبادى.