غرق طفل بقرية في العياط.. والأهالي يناشدون المسئولين البحث عن جثته

يعيش أهالي قرية العطف، بمركز العياط محافظة الجيزة، حالة من الحزن والآسى، بعد غرق أحد أطفال القرية بمياه النيل، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه، فهوت قدماه إلى مياه النيل .

الطفل يدعى محمد ياسر صلاح كمال بدر، ويبلغ من العمر 14 عاما، في الصف الثاني الإعدادي، ويحفظ القرآن الكريم وهو الابن الوحيد على 5 بنات لأبويه.

وشاهد أصدقاء الطفل الغريق، صديقهم أثناء غرقه ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه أو تقديم يد العون له، وشكل الأهالي فرق بحث من أجل الوصول إلى جثته ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليها.

فيما ناشد أهالي القرية، الجهات المسئولة لسرعة البحث عن جثته، من أجل دفنه، وإطمئنان أهله وذويه، خاصة أنه غرق منذ 5 أيام، وقام الصيادون بالبحث عنه ولكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه.