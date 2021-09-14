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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. المحكمة تنصف طبيبا وتعيده مديرا لـ مستشفى.. حريق يلتهم سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الإثنين عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

 

بعد إقالته بأربع ساعات.. المحكمة تنصف طبيبًا وتعيده مديرًا لـ مستشفى.."تفاصيل"
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام على طبيب كفر الشيخ، وبطلان وقفه عن العمل وتكليفه مديرا عاما للإدارة الصحية بسيدى سالم.

 

حريق يلتهم سيارة أسفل كوبري جهينة بأكتوبر
التهمت النيران سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمحور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع إصابات.. البداية كانت بتلقي مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير.

 

وزير العدل يشارك بالمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالعراق
وصل  المستشار عمر مروان وزير العدل على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة العراق الشقيقة، بناء على دعوة كريمة من وزير العدل العراقى، للمشاركة فى المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والذى يعقد فى العاصمة العراقية بغداد على مدار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

 

مصرع شخصين في حادث مروري بالشيخ زايد
لقي شخصان مصرعهما في حادث سير بعدما صدمتهما سيارة بمدينة الشيخ زايد، وتم نقلهما إلى المستشفى..تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور ووجود حالتي وفاة.

 

هربا من تعدي شقيقها عليها .. كشف لغز اختفاء الطفلة "مريم" بالمحلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم من كشف غموض واقعة اختفاء  الطالبة منذ ٥ أيام عن منزلها حيث عثرت عليها أجهزة الأمن وهي تتنزه على كورنيش النيل بالقاهرة هربا من أسرتها وتعدي شقيقها عليها بالضرب وعدم صحة تلقى أي مكالمات بالاختطاف أو اختطافها.

 

غدا.. نظر استئناف عمرو أديب على تغريمه في سب محمد رمضان
تنظر محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، غدًا الأربعاء، الاستئناف المقدم من الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان.

 

بعد افتتاحه اليوم .. بدء العمل الرسمي من داخل قسم شرطة المنيرة الغربية
بدأ اليوم العمل فعليا من قسم شرطة المنيرة الغربية الذي تم افتتاحه رسميا اليوم الثلاثاء..وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لافتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية الجديد الذي يشمل منطقتي المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية بعدما كانتا تابعتين لقسم شرطة إمبابة.

قسم شرطة المنيرة الغربية شرطة المنيرة الغربية محمد رمضان الشيخ زايد

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