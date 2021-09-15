أحمد كريمة : التعددية الدينية اعترف بها الإسلام | فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن التعددية الدينية اعترف بها الإسلام، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى دار إسلام ودار كفر.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الإيمان بالله واليوم الآخر، هو أساس في كل الأديان السماوية.

وتابع أحمد كريمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “المسلم من سلم الناس من لسانه ويده”، مؤكدًا أن السلام هي الركيزة التي قام عليها الإسلام.

عصر الأتراك هو أسوأ عصر جاء إلى العالم الإسلامي

وأشار "كريمة" إلى أن عصر الأتراك هو أسوأ عصر جاء إلى العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هناك نعرات كاذبة يقوم بها بعض المسلمين الذين يعتقدون أنهم لوحدهم هم من يدخلون الجنة، على الرغم من أن هناك تعددية دينية وأديان سماوية انزلها الله سبحانه وتعالى.