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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الثروة السمكية: 11 بحيرة يصل إنتاجها 20% من إجمالي الأسماك في مصر

الثروة السمكية
الثروة السمكية

قال الدكتور صلاح المصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية ،إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإعادة تطوير البحيرات المصرية وإعادتها الى ما كانت عليه ، لافتا إلى ان هناك 11 بحيرة مصرية فى كافة ربوع مصر تشمل بحيرات شمالية وساحلية وداخلية. 

وأضاف" المصيلحى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أن إنتاج البحيرات المصرية يصل إلى 20% من إجمالى الإنتاج السمكى فى مصر. 

و أوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن انتاج2020 وصل إلى 220 ألف طن فى جميع البحيرات المصرية بجميع أنواعها، منوها إلى أنه كان هناك الكثير من التعديات على تلك البحيرات. 

وأكد أنه تم تطوير بحيرة المنزلة بتوجيهات من الرئيس السيسى و إزالة الحشائش الموجودة فى البحيرة وأيضا إزالة اكثر من 5000 حالة تعديات على البحيرة.    
 

البحيرات المصرية الإنتاج السمكي الحشائش بحيرة المنزلة الثروة السمكية الرئيس السيسي

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