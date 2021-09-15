عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجه من أصالة نصري .. تعليق حزين لطليقة فائق حسن

فائق حسن - أصالة
فائق حسن - أصالة - مارتا حامد

نشرت مارتا حامد - عبر حسابها بتطبيق الصور انستجرام - تعليقًا حزينًا بعد زواج طليقها الشاعر فائق حسن من الفنانة أصالة نصري ، قبل أيام. 

وكتبت طليقة فائق حسن - زوج أصالة الحالي - عبر انستجرام، قائلة: «حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك». 

txt

أحدث ظهور لـ أصالة وزوجها فائق حسن .. صور

txt

لهذا السبب..أصالة تقطع شهر العسل وتعود لمصر غدا.. خاص

 

تعليق زوج أصالة 

وعلق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد، على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورًا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام، ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل.

وكتبت أصالة عبر انستجرام:" منّ وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي، بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقة .. ولحظة حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

وبادلها فائق حسن بكلمات رومانسية في تعليقه على المنشور السابق قائلا: " عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية".

واستطرد زوج أصالة:" ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.. تلك أنت يا هدية السماء.. لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه".

وردت عليه أصالة قائلة:" بفتخر شاركك العمر الجاية وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق وأكبر فيك ومتل العادة بتعلم منك".

 

النجوم يهنئون أصالة 

حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنانة أصالة والشاعر فائق حسن، بمناسبة زواجهما خاصة وأن أصالة أعلنت الزواج بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني: “الف مليون مبروك يا حبييتى و ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يجعلها جوازه العمر ان شاء الله”.

وكتبت ريهام سعيد: “الف الف الف الف مبروك ربنا يهنيكي و يسعدك و يعوضك خير . لايقين علي بعض اوي لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله”.

بينما علقت روجينا قائلة: “ ربنا يسعد قلوبكم ومبروك يا عمري”، وكتب رامي صبري: “لف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك دايما لانك تستاهلي تبقي مبسوطه”.

وكتبت جومانا مراد: “الف مبرووووك يا روحي الله يسعدكن ويحفظكن ويحميكن يااااارب”.

2
2
أصالة اصالة نصرى الفنانة الفنانة أصالة نصري فائق حسن مارتا حامد طليقة فائق حسن

موضوعات متعلقة

الأهلي القمة.. أيمن بهجت قمر يروج لأغنية النجمة العاشرة

يالواثق.. راشد الماجد يحصد 1.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

طرح تذاكر حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد المرتقب في الرياض

بعد وقفه عن الغناء.. الموسيقيين لم تحدد مصير تظلم حسن شاكوش

الصدفة لعبت دورها.. بهيجة حافظ انتزعت البطولة من أمينة رزق | نوستالجيا

خطوة استباقية لـ هاني شاكر فى أزمة تحصيل حقوق الأداء العلني

بعد نجاح أغنية أنا.. أسامة منير يستعد لطرح بنحسس على الكلام

أحمد رشوان يهنيء حنان مطاوع بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر"

ترشيحاتنا

مستعد ألعب 90 دقيقة.. بيليه يُطمئن مُحبيه بعد خروجه من العناية المركزة

دعاء لراحة البال والقلب.. يفرج همك ويجعلك فى أحسن حال

غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

جهاز حماية المستهلك يوجه نصيحة هامة للمصريين .. وهذا دور العميل المتخفي|فيديو

الصحة: تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

أشرف صبحي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ