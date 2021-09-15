بعد زواجه من أصالة نصري .. تعليق حزين لطليقة فائق حسن

نشرت مارتا حامد - عبر حسابها بتطبيق الصور انستجرام - تعليقًا حزينًا بعد زواج طليقها الشاعر فائق حسن من الفنانة أصالة نصري ، قبل أيام.

وكتبت طليقة فائق حسن - زوج أصالة الحالي - عبر انستجرام، قائلة: «حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك».

تعليق زوج أصالة

وعلق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد، على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورًا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام، ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل.

وكتبت أصالة عبر انستجرام:" منّ وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي، بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقة .. ولحظة حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

وبادلها فائق حسن بكلمات رومانسية في تعليقه على المنشور السابق قائلا: " عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية".

واستطرد زوج أصالة:" ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.. تلك أنت يا هدية السماء.. لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه".

وردت عليه أصالة قائلة:" بفتخر شاركك العمر الجاية وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق وأكبر فيك ومتل العادة بتعلم منك".

النجوم يهنئون أصالة

حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنانة أصالة والشاعر فائق حسن، بمناسبة زواجهما خاصة وأن أصالة أعلنت الزواج بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني: “الف مليون مبروك يا حبييتى و ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يجعلها جوازه العمر ان شاء الله”.

وكتبت ريهام سعيد: “الف الف الف الف مبروك ربنا يهنيكي و يسعدك و يعوضك خير . لايقين علي بعض اوي لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله”.

بينما علقت روجينا قائلة: “ ربنا يسعد قلوبكم ومبروك يا عمري”، وكتب رامي صبري: “لف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك دايما لانك تستاهلي تبقي مبسوطه”.

وكتبت جومانا مراد: “الف مبرووووك يا روحي الله يسعدكن ويحفظكن ويحميكن يااااارب”.