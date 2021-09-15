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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد سليمان يحتفل بتدشين النجمة العاشرة.. صور

الخطيب، وليد سليمان
الخطيب، وليد سليمان

نشر وليد سليمان لاعب القلعة الحمراء صوراً من حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم امس الثلاثاء بمقر الجزيرة، بعد أن شهد العديد من الفقرات المميزة التي نالت استحسان الحضور.


وظهر وليد سليمان في الصور بصحبة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وايمن اشرف وحسين الشحات نالت إعحاب متابعيه.


وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد حرص على توجيه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ونجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة.


وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التي أقيمت على ملعب التتش، ظهور برج أيقوني، تم خلاله عرض مسيرة سريعة للبطولات مع كل نجمة من النجوم العشرة، ‏التي توج بها الفريق خلال مسيرته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.‏


وأكد محمود الخطيب أن هذا البرج سيتم تصميمه في مكان المدرج القديم، ليكون نبراسًا للأجيال الحالية والقادمة و‏سيضاء في الساعة العاشرة مساء كل ليلة.‏

الفريق الأول محمود الخطيب وليد سليمان ملعب التتش رئيس النادي الأهلي القلعة الحمراء تدشين النجمة العاشرة الفريق الأول لكرة القدم

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