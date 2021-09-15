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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو حار مع فرصة لسقوط أمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد.


وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش ) على فترات متقطعة ( 40% تقريبا)، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22
الإسكندرية 28 23
وادي النطرون 29 23
طنطا 31 22
شبين الكوم 31 22
دمنهور 31 22
بلطيم 30 24
مطروح 28 22
السلوم 29 22
سيوة 31 22
بورسعيد 30 24
دمياط 28 22
الزقازيق 31 22
المنصورة 31 22
الاسماعيلية 32 22
السويس 32 23
العريش 29 23
رفح 29 22
رأس سدر 34 23
نخل 33 16
نويبع 34 24
طابا 34 22
كاترين 28 17
الطور 34 25
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 37 27
مرسى علم 36 27
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 33 24
أسيوط 33 23
سوهاج 36 24
قنا 37 24
الأقصر 38 25
أسوان 39 25
ادفو 39 25
أبوسمبل 39 25
الوادي الجديد 37 25
شلاتين 38 29
أبو رماد 36 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 33 28


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى
 

مكة 41 28
المدينة 42 28
الرياض 40 25
المنامة 37 32
أبوظبي 39 31
الدوحة 40 32
الكويت 43 27
دمشق 31 15
بيروت 31 27
عمان 28 18
القدس 26 21
غزة 30 23
بغداد 40 23
مسقط 33 31
صنعاء 28 16
الخرطوم 38 28
طرابلس 32 23
تونس 35 25
الجزائر 29 24
الرباط 25 17
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 23 12
اسطنبول 27 18
إسلام آباد 35 24
نيودلهي 30 25
جاكرتا 30 24
بكين 26 17
كوالالمبور 32 24
طوكيو 26 19
أثينا 30 20
روما 30 18
باريس 22 13
مدريد 24 14
برلين 22 16
لندن 21 13
مونتريال 23 16
موسكو 10 07
نيويورك 27 21
واشنطن 30 22
نواكشوط 35 27
أديس أبابا 21 11

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