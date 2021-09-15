شوبير عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: حاجة تشرّف.. والبطولات لا تأتي من فراغ

عبّر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق، سعادته باحتفال القلعة الحمراء بالنجمة العاشرة للنادي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على" تويتر".



وكتب شوبير قائلًا: "‏من حق كل أهلاوى أن يفخر بناديه وبإدارة ناديه فعلاً حاجة تشرف وتفرح البطولات لا تأتي أبدا من فراغ".



شهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ‏ملعب التتش، تكريم جماهير النادي ،من خلال عرض فيديو خاص ، وذلك تقديرًا وإيمانًا بالدور الذي تلعبه‏ في مسيرة النادي للوصول إلى منصات التتويج، لا سيما على المستوى الأفريقي ‏ومن بينها الوصول إلى النجمة العاشرة.‏



وتضمن الفيديو كلمة شكر من محمود الخطيب رئيس النادي للجماهير مؤكدًا أنها كانت السند والشريك في كل بطولات النادي على مدار 114 عامًا .



واستعرض الفيديو هتافات جماهير الأهلي التحفيزية للاعبين، التي طالما هتفوا وتغنوا بها من أجل ‏تشجيع لاعبي الفريق ومؤازرتهم وتحفيزهم للفوز بالبطولات، والوصول إلى البطولة العاشرة أفريقيًّا.‏