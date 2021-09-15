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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد منار : مصر للطيران تعمل على 36 واجهة بإفريقيا

وزير الطيران
وزير الطيران

قال الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدنى ، إن شركة مصر للطيران تعمل على 36 واجهة بإفريقيا منهم 19 باسم مصر للطيران، لافتا لوجود خط طيران فى دولة غانا وتم بالفعل توقيع مذكرة تعاون معهم بانشاء شركة طيران باسم غانا ويكون لمصر الطيران نسبة 75% والجانب الغانى 25%.


وأضاف " منار " ، خلال كلمته بملتقى بناة مصر ،  انه تم التعاون مع جنوب السودان وتدشين شركة اير كايرو فى مراحلها النهائية  بشأن مراحل الصيانة والتدريب ، وتقديم بعض الخدمات بالإضافة إلى صيانة بعض الطائرات الليبية .

 

يذكر أن  الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قام مؤخرا  بزيارة تفقدية لبرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولى لمتابعة الحركة الجوية وسير العمل من داخل برج المراقبة الجوية وتتبع حركة دخول وخروج الطائرات من وإلى المجال الجوى المصرى  .

 

وذلك بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والملاح إهاب محى الدين ، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 

واطلع  وزير الطيران، خلال الزيارة  على إلاجراءات المتبعة لانتظام حركة الملاحة الجوية  وانظمة ومعدات المراقبة  المتقدمة والتى تحرص وزارة الطيران المدنى على تحديثها وتطوير اجهزتها الملاحية .
 

الطيار محمد منار وزير الطيران وزير الطيران مطار القاهرة الدولي

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