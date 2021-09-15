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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 27.3% بـ 3 أشهر.. ارتفاع صاروخي في أسعار السيارات المستعملة

ارتفاع صاروخي في
ارتفاع صاروخي في أسعار السيارات المستعملة

يعاني قطاع السيارات من خلل واضح منذ جائحة كوفيد 19، حيث أدى نقص أشباه الموصلات ومشاكل سلاسل التوريد إلى تقليص حجم إنتاج الوحدات الجديدة، فأعلنت معظم الشركات خططها بإغلاق بعض منصاتها وتقليل حجم الإنتاج وساعات العمل مثل تويوتا وفورد و حتى تسلا موتورز، مما أدى إلى نقص مستمر في مخزون المركبات، وهي العقبة الجديدة التي واجهت متسوقي السيارات بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل بارز، جعلت من الصعب التوفيق بين شراء سيارة بإمكانيات وأداء عال وسعر مناسب فلجأ قطاع كبير من المشترين لسوق السيارات المستعملة.

تشير قوائم متوسط الأسعار بين تجار موقع Cars.com إلى أن أسعار السيارات المستعملة لا تزال في ارتفاع صاروخي، لكن معدل الزيادة قد انخفض نسبيا في الأشهر الأخيرة مقارنة مع بداية السنة. 

على سبيل المثال في أغسطس الماضي، بلغ متوسط سعر إدراج سيارة مستعملة لدى تجار موقع "كارز دوت كوم" 23,994 دولار أمريكي، أي بزيادة 33.4٪ عن شهر ديسمبر 2020 وزيادة 34.3٪ منذ أغسطس 2020، والفترة بين شهر مارس ويونيو من السنة الحالية، ارتفع متوسط السعر بنسبة 27.3٪، فيما ارتفع متوسط سعر السيارات المستعملة 2.2٪ فقط من يونيو إلى يوليو و 1.3٪ فقط من يوليو إلى أغسطس.

في حين أن الزيادات المستمرة للسيارات المستعملة آخذة في التباطؤ، حذر سام فيوراني، نائب رئيس شركة AutoForecast Solutions من الإفراط في التفاؤل، فليس من الحكمة أن يتوقع المتسوقون عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن يظل المخزون من المركبات والمتوفر في الأسواق شحيحا بسبب التأخيرات المستمرة في الإنتاج، مما يتسبب في استمرار ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

قطاع السيارات كوفيد 19 اشباه الموصلات تويوتا فورد

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