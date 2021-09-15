محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا «بيارة سيدي غازي»

نَعَى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ضحايا بيارة سيدي غازي.

والضحايا هم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبد الصمد عبد الحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة.

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي أَلَم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حاث مصرع 4 عمال أثناء تطهير بيارة بمحطة الصرف بسيدي غازي، وتم نقلهم لمستشفى سيدي غازي المركزي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، واجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.