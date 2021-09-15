عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا «بيارة سيدي غازي»

حادث بيارة سيدي غازي
حادث بيارة سيدي غازي

نَعَى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ضحايا بيارة سيدي غازي.

 

والضحايا هم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبد الصمد عبد الحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة.

 

 وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه الشديد للحادث الأليم الذي أَلَم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حاث مصرع 4 عمال  أثناء تطهير بيارة بمحطة الصرف بسيدي غازي، وتم نقلهم لمستشفى سيدي غازي المركزي.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الحادث، واجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ شركة مياه الشرب جمال نور الدين شركة مياه الشرب والصرف الصحى

موضوعات متعلقة

مصرع عاملين .. محافظ كفر الشيخ يتابع حادث بيارة سيدي غازي.. صور

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين غرقوا في «بيارة صرف» بكفر الشيخ

يربط 3 محافظات.. أهالي كفر الشيخ يشكون من سوء طريق «إبشان - تيرة».. صور

محافظ كفر الشيخ: إزالة 127 تعدياً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يطمئنان على مصابي كرة السرعة بالمستشفى الجامعي.. صور

تسليم 27 دراجة ضمن مبادرة «دراجتك.. صحتك» لشباب كفر الشيخ .. صور

قائمة كليات الجمعية الأمريكية للطب البيطري "AVMA" تضم جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء الدراسة بالمدرسة الدولية الحكومية للغات.. صور

ترشيحاتنا

إنجاز جديد .. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس

هذا الأمر يسبب لك الشقاء فى الدنيا والاخرة .. احذر منه

ضبط 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بدون ترخيص

رئيس الوزراء: إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان خطوة فارقة

طفرة علمية في بريطانيا.. اكتشاف الإصابة بالسرطان قبل وقوع المرض

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

القصة الكاملة| شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية.. فيديو

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ