محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب

بتكلفة 2.3 مليون جنيه

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير مزلقان الخلاصاب بقرية أبو الريش.

وذلك بعد الشكاوى المتعددة من أهالى القرية أثناء زيارة المحافظ لها عن سوء حالة المزلقان وتأثيره على الحركة المرورية على طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، ويأتي ذلك فى إطار الإستجابة لمطالب أهالى قرية أبو الريش وتلبيتها بالشكل المطلوب .

وقد قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بجهود متواصلة خلال الفترة الأخيرة في هذا الإتجاه حيث أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأن مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب تصل تكلفته إلى 2.3 مليون جنية شاملة أعمال إحلال وتجديد وتغيير مسارات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات بالتنسيق مع جهات المرافق والهيئة العامة للسكك الحديدية ، بجانب أعمال الحفر الميكانيكى .

وأقرأ أيضاً:

ولفت عيد كرومر إلى أنه تم أيضاً إزالة وقطع التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال إحلال تربة الأساس ، ثم تركيب البلاطات الخرسانية بطول 200م لتحمل الأوزان العالية في ظل سير سيارات النقل الثقيل المحملة بكتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية وغيرها .

وكشف كرومر بأنه تم إنهاء المشروع بنسبة 50 % ومخطط نهوه في مطلع نوفمبر القادم لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات للمزلقان وعلى الطريق الزراعى من أجل راحة الركاب والسائقين ، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للسكك الحديدية بإعادة تخطيط هذه المنطقة بما يتناسب مع تهيئتها ضمن مشروع خط السكك الحديدية الجديد أسوان / توشكى / أبو سمبل السياحية / وادى حلفا .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات التي شهدها مركز إدفو لإزالة لـ 11 حالة تعدى بقريتى الرمادى بحرى وقبلى على مساحة 4351 م2 ، إستكمالاً لإنطلاق حملات الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأكد اللواء أشرف عطية أن أجهزة المحافظة في ظل تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية ، وأيضاً مديرية أمن أسوان من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل ، لافتاً فظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات.

2

3

4