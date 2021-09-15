عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2.3 مليون جنيه

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب

جانب من أعمال تطوير
جانب من أعمال تطوير مزلقان الخلاصاب بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال الجارية لتطوير مزلقان الخلاصاب بقرية أبو الريش.

 

وذلك بعد الشكاوى المتعددة من أهالى القرية أثناء زيارة المحافظ لها عن سوء حالة المزلقان وتأثيره على الحركة المرورية على طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، ويأتي ذلك فى إطار الإستجابة لمطالب أهالى قرية أبو الريش وتلبيتها بالشكل المطلوب .

وقد قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بجهود متواصلة خلال الفترة الأخيرة في هذا الإتجاه حيث أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأن مشروع تطوير مزلقان الخلاصاب تصل تكلفته إلى 2.3 مليون جنية شاملة أعمال إحلال وتجديد وتغيير مسارات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات بالتنسيق مع جهات المرافق والهيئة العامة للسكك الحديدية ، بجانب أعمال الحفر الميكانيكى .

وأقرأ أيضاً: 

جامعة أسوان تستعد للعام الجديد بتطعيم 37500 طالب وعضو هيئة تدريس وعامل

محافظ أسوان يتابع تنفيذ حملات الموجة الـ 18لإزالة التعديات

ولفت عيد كرومر إلى أنه تم أيضاً إزالة وقطع التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال إحلال تربة الأساس ، ثم تركيب البلاطات الخرسانية بطول 200م لتحمل الأوزان العالية في ظل سير سيارات النقل الثقيل المحملة بكتل الجرانيت والرخام والمواد المحجرية وغيرها .

وكشف كرومر بأنه تم إنهاء المشروع بنسبة 50 % ومخطط نهوه في مطلع نوفمبر القادم لتسهيل حركة دخول وخروج المركبات للمزلقان وعلى الطريق الزراعى من أجل راحة الركاب والسائقين ، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للسكك الحديدية بإعادة تخطيط هذه المنطقة بما يتناسب مع تهيئتها ضمن مشروع خط السكك الحديدية الجديد أسوان / توشكى / أبو سمبل السياحية / وادى حلفا .

 وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات التي شهدها مركز إدفو لإزالة لـ 11 حالة تعدى بقريتى الرمادى بحرى وقبلى على مساحة 4351 م2 ، إستكمالاً لإنطلاق حملات الموجة ألــ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن أجهزة المحافظة في ظل تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية ، وأيضاً مديرية أمن أسوان من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل ، لافتاً فظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات.

2
2
3
3
4
4
5
5
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تستعد للعام الجديد بتطعيم 37500 طالب وعضو هيئة تدريس وعامل

ترشيحاتنا

أمين قوى عاملة البرلمان: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

منتخب مصر يواجه جواتيمالا فى لقاء مصيرى بمونديال الصالات

الحكومة توافق على استضافة يوم المدن العالمي

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

لقطات تجسسية للبيك أب شيفروليه GMC كانيون AT4  موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارىء بين كيروش وجهازه المعاون فى منتخب مصر

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رسميا .. الإسماعيلي يحسم ضم صفقتين قويتين بالميركاتو الصيفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ