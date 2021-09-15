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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرضين فنيين بـ تربية نوعية بنها .. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرضين فنيين نظمتهما كلية التربية النوعية بقصر ثقافة بنها بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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واستمع القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع إلي شرح من الدكتورة داليا إبراهيم عفيفى مدرس بقسم التربية الفنية عن فكرة المعرض الأول والذى تم تنظيمه بعنوان "حوار نسجي من المجتمع كوفيد-19" ويناقش حالة المجتمع ومعايشته لفيروس كورونا كوفيد ١٩ بشكل نسجي كنوع من الفن التشكيلي وضم المعرض العديد من اللوحات الفنية.


كما استمع أيضا إلي شرح من الدكتور آية محسن مدرس التصميم الزخرفي بقسم التربية الفنية عن المعرض الثانى بعنوان " الصين الإسلامية بين القيمة الفنية والتاريخية" ويناقش المعرض الذى ضم عددا من اللوحات الفنية إحياء القيمة والتراث للفن الصيني الإسلامي بشكل معاصر لإظهار القيمة الفنية والجمالية فيه .


من ناحية اخرى أشاد المشاركون فى المعرضين بجودة المعروضات واللوحات الفنية المعروضة وفكرتها الإبداعية.


فى سياق متصل نظمت الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية بالجامعات المصرية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والدكتور ابراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث.


وحاضر فى الورشة الدكتورة مي محمد السيد استشاري السلامة والصحة المهنية وعضو لجنة السلامة والصحة المهنية وبحضور أعضاء من هيئة التدريس وعدد من العاملين بالجامعة والمحافظة ووزارة الصحة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي على الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.


وأضاف الدكتور جمال سوسة ان السلامه والصحه المهنيه ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كافة منشآتها من خلال مراعاة كافة الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم راجح أن ورشة العمل تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات بالاضافة الى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.


من ناحية أخرى انطلقت فعاليات مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة ، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.


وقال الدكتور خالد عيسوي إن الإدارة العامة لرعاية الشباب تنظم فعاليات المسابقة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات ببنها ، مشيرا الى ان فعاليات اليوم الاول من مسابقة عباقرة جامعة بنها تمت بنظام الفرق بمشاركة كليات الجامعة المختلفة وتم صعود 4 فرق من 12 فريقاً مشاركاً فى المسابقة إلى فعاليات الدور الثانى.
 

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