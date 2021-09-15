استعدادًا للدوري.. صفقات جديدة بـ «البنك الأهلي وفاركو» في الميركاتو الصيفي

شهد الميركاتو الصيفي بالدوري الممتاز تدعيم العديد من فرق الدورى الممتاز بصفقات من العيار الثقيل.

وتعاقد مسئولو الأندية مع لاعبين سواء على سبيل الإعارة أو الشراء من الأندية الأخرى من أجل تدعيم المراكز الشاغرة.

“صدى البلد” يسلط الضوء على صفقات فريقى البنك الأهلي الذى نجح فى البقاء بالمسابقة المحلية وفاركو الصاعد حديثا إلى دورى الأضواء والشهرة.

البنك الأهلي

بدأ فريق البنك الأهلي فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني خالد جلال استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وانضمت الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها بالتنسيق مع خالد جلال المدير الفني إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت الصفقات التي تعاقد معها مسئولو البنك الأهلي على النحو التالي:

محمد هلال وأحمد سعيد وإسحاق يعقوبو واسامة فيصل و كريم بامبو ومحمد فتحي وأحمد ياسين وشادي رضوان بعد تجديد الإعارة لموسم آخر.

فاركو

نجح الجهاز الفني لفريق فاركو الصاعد حديثاً إلى الدورى الممتاز فى التعاقد مع العديد من اللاعبين من مختلف الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وانضم إلى صفوف فريق فاركو 12 لاعبًا من مختلف أندية الدورى الممتاز في فترة الانتقالات الجارية.

جاءت تعاقدات نادى فاركو مع الصفقات الجديدة على النحو التالي:

رامي صبري

مصطفى حمادة

محمد فؤاد

محمود عماد

عبد الله بكري

محمود حمادة

أحمد مودي

علاء سلامة

أحمد الصغيري

التونسي عزمي غومة

كينجسلي سوكاري

رزقي حمرون