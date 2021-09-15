عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي نبروه يطالب بتعديل قرار الصعود لدوري المظاليم

صدى البلد

علق أحمد المسيرى رئيس نادي نبروه على القرار الصادر مؤخرا من جانب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حول تقليص عدد الأندية الصاعدين من القسم الثالث الى القسم الثانى إلى سته أنديه بدلا من 12.

قال رئيس نادي نبروه عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
للأسف الشديد ومنذ ما يقرب من العشر سنوات ولائحة المسابقات فى دورى القسمين الثانى والثالث وحتى الرابع تتغير من عام لأخر وحسب "الهوى" حتى أصبحت جميع مسابقات ما دون الممتاز بلا هدف وفى طى النسيان !

أضاف أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه: 
قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الصاعدين من القسم الثالث الى القسم الثانى إلى سته أنديه بدلا من (12) يجب مراجعته.

استطرد: لأن القرار فى النهاية سيساعد مجددا على القضاء على الأندية الشعبية والجماهيرية فى كل الدرجات وليس فى الدورى الممتاز فقط .

وطالب احمد المسيرى رئيس نادى نبروه بضرورة تراجع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن قرار تقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثاني إلى الثالث من ١٢ إلى ستة أندية.

وشدد احمد المسيرى رئيس نادى نبروه على أن القرار لا يصب فى صالح أندية القسم الثالث ويساهم فى عدم خلق منافسة حقيقية فيما بينها من أجل الصعود إلى الدرجة الثانية.

يذكر أن الإعلامي الدكتور ايهاب الكومي كشف عن قيام المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بمخاطبة أندية القسم الثالث وكلل ارسال فاكسات اعتراض علي تصعيد ٦ اندية منهم .بدلا من ١٢ من أجل النظر فى القرار الصادر مؤخرا.

أحمد مجاهد اللجنة الثلاثية اتحاد الكرة دوري المظاليم الدوري الممتاز المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة

ترشيحاتنا

أمين قوى عاملة البرلمان: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

منتخب مصر يواجه جواتيمالا فى لقاء مصيرى بمونديال الصالات

الحكومة توافق على استضافة يوم المدن العالمي

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

لقطات تجسسية للبيك أب شيفروليه GMC كانيون AT4  موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارىء بين كيروش وجهازه المعاون فى منتخب مصر

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رسميا .. الإسماعيلي يحسم ضم صفقتين قويتين بالميركاتو الصيفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ