رئيس نادي نبروه يطالب بتعديل قرار الصعود لدوري المظاليم

علق أحمد المسيرى رئيس نادي نبروه على القرار الصادر مؤخرا من جانب اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حول تقليص عدد الأندية الصاعدين من القسم الثالث الى القسم الثانى إلى سته أنديه بدلا من 12.

قال رئيس نادي نبروه عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

للأسف الشديد ومنذ ما يقرب من العشر سنوات ولائحة المسابقات فى دورى القسمين الثانى والثالث وحتى الرابع تتغير من عام لأخر وحسب "الهوى" حتى أصبحت جميع مسابقات ما دون الممتاز بلا هدف وفى طى النسيان !

أضاف أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه:

قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الصاعدين من القسم الثالث الى القسم الثانى إلى سته أنديه بدلا من (12) يجب مراجعته.

استطرد: لأن القرار فى النهاية سيساعد مجددا على القضاء على الأندية الشعبية والجماهيرية فى كل الدرجات وليس فى الدورى الممتاز فقط .

وطالب احمد المسيرى رئيس نادى نبروه بضرورة تراجع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن قرار تقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثاني إلى الثالث من ١٢ إلى ستة أندية.

وشدد احمد المسيرى رئيس نادى نبروه على أن القرار لا يصب فى صالح أندية القسم الثالث ويساهم فى عدم خلق منافسة حقيقية فيما بينها من أجل الصعود إلى الدرجة الثانية.

يذكر أن الإعلامي الدكتور ايهاب الكومي كشف عن قيام المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بمخاطبة أندية القسم الثالث وكلل ارسال فاكسات اعتراض علي تصعيد ٦ اندية منهم .بدلا من ١٢ من أجل النظر فى القرار الصادر مؤخرا.