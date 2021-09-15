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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الاستغفار على جنابة.. الإفتاء توضح

حكم الاستغفار على
حكم الاستغفار على جنابة

حكم الاستغفار على جنابة.. هناك العديد من الأحكام التى يحتاج الفرد إلى معرفتها حتى يلم بأمور دينه، وعادة ما يتشكك الكثير فى أحكام الجنابة، والبعض يعتقد أنه لا يجوز ممارسة أي شىء ديني وهو على جنابة، لذلك توضح الإفتاء حكم الاستغفار على جنابة .

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.


وأوضح أمين الفتوى، خلال رده على سؤال “ما حكم الاستغفارعلى جنابة؟” عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع “فيس بوك”، أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.

حكم عدم الاغتسال من الجنابة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.

حكم من نسي وصلى وهو على جنابة

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حكم عدم الاغتسال من الجنابة

أما في حالة تأخر الجنابة لما بعد طلوع الفجر للصائم، فقالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالدار إن الصوم صحيحٌ شرعًا، مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة.

حكم عدم الاغتسال من الجنابة

أرسل أحد المواطنين سؤالا لدار الإفتاء قال فيه: “كنت على سفر، ونمت فى الطريق واحتلمت، ولم أستطع الاستحمام مع أصحابى، وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما عدت قضيت جميع الصلوات، فماذا علىّ أن أفعل فى مثل هذه الأوقات؟”.
وقالت الإفتاء: “من أصابته جنابة من احتلام أو غيره، وَجَبَ عليه الغسل، أفإن لم يجد ماءً أو وجده وخاف استعماله لشدة البرد، ولم يجد ما يسخّنه به، تيمّم وصلّى، ولو كان سيمكث فى موضعه أيامًا، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا}”.

حكم عدم الاغتسال من الجنابة

وتابعت الإفتاء: “إن كنتَ تيمَّمْتَ فصلاتُك صحيحةٌ، وإن كنتَ صليتَ بغير تيمُّم فصلاتُك غير صحيحة، وقد أعدتَها بعد عودتك من السفر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم”.

حكم النوم على جنابة
من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة. متفق عليه.

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