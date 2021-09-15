عاجل
فتاوى تشفي الصدور ..علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة.. حكم الذهاب لشيخ طلباً للرقية الشرعية.. 25 فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة.. طريقة سهلة وبسيطة لقضاء الصلوات الفائتة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين غرفة الإسكندرية ومصلحتي الضرائب والجمارك «ملفات فكرية في الدين والحداثة والعلمانية» أحدث إصدارات صلاح سالم بهيئة الكتاب حبس متهمين لسرقتهما مركبة توكتوك بالإكراه في الخليفة روسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلمات الشكر لا تكفي.. الملحن مدين يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

محمد مدين
محمد مدين

نشر الملحن مدين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات. 

 

وقال مدين : “تشرفت اليوم بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. كلمات الشكر لا تكفي لهذه الدولة الطيبة ولحكامها وأهلها الطيبين، وشكرا على الرقي وحسن المعاملة وسهولة الإجراءات.. للتوضيح مدين اسم شهرة”.

مدين 

مسلسل الا انا 

وشارك الملحن مدين فى تتر مسلسل “إلا أنا” وكانت طرحت الشركة المنتجة  لحكاية بيت عز إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل  واسمها "انا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين.

 

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

 

مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

صبري فواز يجسد شخصية محمد مرسى في الاختيار 3

العارف فى الصدارة و30 مارس يتذيل.. تعرف على إجمالي إيرادات 8 أفلام

أغنية مابقتش شبهى 

ويعد آخر أعمال مدين أغنية “مابقتش شبهي” للمطرب محمد محيي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، وتخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عقب أشهر قليلة على طرحها، والأغنية من كلمات مصطفى مرسي وتوزيع بيرم وإخراج نبيل مكاوي.

مدين الملحن مدين أخبار مدين أعمال مدين أغانى مدين

موضوعات متعلقة

صبري فواز يجسد شخصية محمد مرسى في الاختيار 3

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

22 سبتمبر.. مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة ال ١٤ للمهرجان القومي للمسرح

العارف فى الصدارة و30 مارس يتذيل.. تعرف على إجمالي إيرادات 8 أفلام

24 سبتمبر.. جورج وسوف يحيى حفلا فى مهرجان جرش بالأردن

سمية الخشاب : توثيق الطلاق للمراة يحفظ حقوقها القانونية

في ذكرى ميلاد مخلص البحراوي .. رحيل مأساوي للطبيب الذي تألق بالفن

في ذكرى ميلاده.. قصة اتهام عزت العلايلي بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر

ترشيحاتنا

رسالة وداع من جنش لـ عمال الزمالك قبل الرحيل إلى فيوتشر

بحضور عباس كامل.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وحفتر وصالح في زيارتهما؟

نموذج في الاخلاص والعطاء..الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي قبل الاعارة لـ فيوتشر

حبس سائق تاكسي لحيازته 10 كيلو حشيش بالتبين

تحديد موعد بطولة كأس السوبر السعودي

هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت توبتها عن حب قاطعي الروؤس.. عروس داعش تطلب عفو رئيس وزراء بريطانيا

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

إنقاذ حلم المونديال .. اجتماع طارئ بين كيروش وجهازه المعاون في منتخب مصر

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

بعد مبادرة خالد بيومي.. أحمد عيد عبد الملك ينتقد حسن شحاته.. شاهد

قتلوه وحرقوا جثته في القمامة.. التحريات: قتيل الجيزة حاول الاعتداء جنسيا على ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب ومحمود الليثي على غرار شكوكو .. كواليس حلقة أبلة فاهيتا القادمة|صور

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

فيديو

باليوم والساعة والدقيقة.. تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول

شيرين رضا تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل 60 دقيقة .. فيديو

بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

اﻟﻤﺰﻳﺪ