كلمات الشكر لا تكفي.. الملحن مدين يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

نشر الملحن مدين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات.

وقال مدين : “تشرفت اليوم بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. كلمات الشكر لا تكفي لهذه الدولة الطيبة ولحكامها وأهلها الطيبين، وشكرا على الرقي وحسن المعاملة وسهولة الإجراءات.. للتوضيح مدين اسم شهرة”.

مدين

مسلسل الا انا

وشارك الملحن مدين فى تتر مسلسل “إلا أنا” وكانت طرحت الشركة المنتجة لحكاية بيت عز إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا انا" الأغنية الدعائية للعمل واسمها "انا ليا أب" وهي من غناء ياسمين علي وكلمات تامر حسين وتلحين مدين.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

أغنية مابقتش شبهى

ويعد آخر أعمال مدين أغنية “مابقتش شبهي” للمطرب محمد محيي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب، وتخطت حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عقب أشهر قليلة على طرحها، والأغنية من كلمات مصطفى مرسي وتوزيع بيرم وإخراج نبيل مكاوي.