حبس سائق تاكسي لحيازته 10 كيلو حشيش بالتبين

قررت جهات التحقيق حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10.200 كيلو جرام من مخدر الحشيش داخل سيارته التاكسي بمنطقة التبين.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي وتكليف الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، حال استقلاله سيارة" أجرة" ملكه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,200 كيلو جرام – مبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة بقصد توصيلهم لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام مقابل تحصله على مبلغ مالى.

تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وأكد أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.