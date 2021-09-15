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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم .. الإفتاء تجيب

هل يجوز تحديد إخراج
هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم

هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم.. كثيرا ما يخرج الناس الزكاة مجزءه على كثير من الفقراء وذلك لإعتقادهم أن هذا يجعل الثواب اكبر عند الله من هنا ردت دار الإفتاء على سؤال “.

هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم” حتى تحسم الجدل :

قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال إجابته على سؤال “هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم ” أنه يجوز شرعا إخراج الزكاة لاشخاص محددين ما دمت تعطيعن ما يكفى حاجتهم .

 

وأوضح الدكتور محمد وسام، خلال رده على سؤال “هل يجوز تحديد إخراج الزكاة لأشخاص معينين دون غيرهم” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتهم عبر موقع الفيس بوك أن السلف الصالح كانوا إذا اعطوا اغنوا فكان عمربن الخطاب رضى الله عنه يعطى الفقير حتى اذا مر عليه الحول اخرج الفقير زكاة .

 

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حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها

وفي سياق متصل، نبه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

وأفاد « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثما والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.

 

وأبان عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.

 

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 وفي ذات السياق، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، جاء فيه: "هل تجوز الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام".


ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء".

 

وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.

 

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