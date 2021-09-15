محافظ الجيزة يشهد فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية على 4368 جبانة جاهزة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات إجراء القرعة الالكترونية علي عدد ٤٣٦٨ جبانه جاهزة بقطاع (ب) الكيلو ٤٧ بطريق الفيوم بمساحه ٢١,٦٦م والتي سبق الاعلان عنها وتقدم اليها المواطنين خلال الفترة من ٢٧/ ٦ الي ٢٩ / ٧ /٢٠٢١.



وأكد محافظ الجيزة، أنه تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم ٤٦٧٣ مواطن للحصول علي عدد ٣٩٦٢ جبانه عادية كما تقدم ٩١٥ مواطن للحصول علي ٤٠٦ جبانة مميزة .



وأوضح المحافظ أن طرق السداد سوف تكون علي ٤ أقساط ربع سنوية حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه و قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه .



وتنوه محافظة الجيزة بأنه على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لإستكمال باقي الإجراءات الخاصه بالسداد .



حضر فعاليات إجراء القرعة الالكترونية اللواء علاء بدران السكرتير العام وسميح عبد الجواد رئيس جهاز الجبانات ورفعت كامل مدير إدارة الشئون القانونية ومسئولي مركز المعلومات .

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