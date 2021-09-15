بمقر السفارة بالقاهرة.. سلطنة عمان توقع اتفاقيات شراكة جديدة مع مصر.. تفاصيل

شهدت سفارة السلطنة بالقاهرة اليوم توقيع بروتوكول اتفاقية تعاون بين شركات عمانية ومصرية في عدة مجالات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لدعم التعاون بين السلطنة ومصر في الاستثمار المتبادل.

حيث تم توقيع اتفاقيات فى عدة مجالات أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة وثلاث شركات مصرية فى مجالات مختلفة.



كما وقع الجانب العمانى بروتوكول تعاون مع كل من "شركة صن رايز لإدارة المنتجعات والفنادق العائمة" "وشركة النخبة الدولية لإدارة المشروعات ممثلة عن مصانع النخيل لأنظمة الرى الحديث ومصانع ميجا جرين للصناعات البلاستيكية"، "وشركة الفرعونية للاستشارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ويهدف التعاون بين الشركات العُمانية المصرية إلى الإدارة المشتركة للمنتجعات السياحية المملوكة لمجموعة بن كرم العمانية وفتح مصانع مصرية داخل السلطنة لتطوير منظومة الرى الحديث والتى تعود بالنفع على تطوير قطاع الزراعة داخل السلطنة وخارجها وتصدير المنتجات الخاصة بأنظمة الري من السلطنة إلى العالم، وإنشاء مكتب استشارات داخل السلطنة مقرها البريمى للاستشارات ودراسة الجدوى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه رحب سعادة السفيرعبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة بالقاهرة بتوقيع البروتوكول بين الجانبين المصرى والعمانى حيث أعرب عن سعادته لتفعيل أُطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وقال: نعرب عن سعادتنا بتقديم كل الدعم والعون لتسهيل هذا النشاط ويسرنا أن يتم توقيع الاتفاق بمبنى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة وهذا يأتي تأكيدا للدور في تسهيل الذي تقوم به الحكومة تعزيزا لزيادة حجم الاستثمارات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار، مؤكدا على أن مصر تشهد حراك اقتصادي قوى.

فيما أكد يعقوب بن كرم رئيس مجلس مجموعة بن كرم العمانية أهمية هذه الشراكة بين الجانبين المصرى والعمانى حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات العمانية المصرية فى مجال الاستثمار والسياحة والتي تعد نواة لمشاريع أكبر بين الجانبين سيتم الإعلان عنها مستقبلا.

وأكد الجانب المصرى ترحيبه بالشراكة العمانية المصرية لدعم الاستثمارات بين الجانبين مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تمتد عبر التاريخ، وحرص الشركات المصرية على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.

حضر توقيع البرتوكول أفراد البعثة الدبلوماسية بسفارة السلطنة بالقاهرة وممثلين الشركة العمانية والشركات المصرية.



جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً من قبل السفير العُماني لدى مصر، قاصداً منه توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ومصر ودفعها خطوات إلى الأمام في إطار توجه كلي يخدم العلاقات الثنائية المشتركة، وترجمة لذلك نظمت بعثة سفارة السلطة بالقاهرة مؤخراً، لقاءً بمقرها لعدد من المستثمرين المصريين، وقد تم تقديم عرض مرئي عن السلطنة والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري.



يذكر أن هذه الجهود أثمرت عن لقاء بين القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان مؤخرا بالعديد من اللقاءات مع جهاز الاستثمار العماني ولقاء تم الاتفاق عليه بين سفارة سلطنة عمان ووزيرة للتجارة والصناعة في آخر لقاء وتم خلال هذا اللقاء تأكيد التعاون وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين وترويج الصادرات بين البلدين وتنشيط الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين.