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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 844 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  في تقريرها اليومي عن تسجيل 844  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 615532.

 

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي للفيروس في البلاد انه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي.

 

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قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ لبنان

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هدية إلى لبنان.. وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية المصرية لمكافحة كورونا


 

وكان  رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا فى لبنان عبد الرحمن البزري، قد قال إن المعلومات عن سحب لقاحات "فايزر" من عدد من المراكز غير دقيقة وما حصل أن هناك بعض حالات الإغماء الطبيعي حصلت ولذلك ارتأت وزارة الصحة استباقياً تجميد بعض هذه اللقاحات".

 

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا فى لبنان وفقا لليبنانون ديبايت"لا يوجد لقاح غير صالح ولكن هناك بعض المراكز قامت بالتبليغ عن حصول بعض حالات الإغماء الموقت وهي قد تكون نتيجة الخوف لا أكثر".

 

وتابع: "تم توقيف التلقيح في بعض المراكز بسبب خطأ حصل في تسجيل الأسماء على المنصة لأعمار ما دون الـ 12 عاما".

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