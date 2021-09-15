خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 844 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 615532.

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي للفيروس في البلاد انه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي.





وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا فى لبنان عبد الرحمن البزري، قد قال إن المعلومات عن سحب لقاحات "فايزر" من عدد من المراكز غير دقيقة وما حصل أن هناك بعض حالات الإغماء الطبيعي حصلت ولذلك ارتأت وزارة الصحة استباقياً تجميد بعض هذه اللقاحات".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا فى لبنان وفقا لليبنانون ديبايت"لا يوجد لقاح غير صالح ولكن هناك بعض المراكز قامت بالتبليغ عن حصول بعض حالات الإغماء الموقت وهي قد تكون نتيجة الخوف لا أكثر".

وتابع: "تم توقيف التلقيح في بعض المراكز بسبب خطأ حصل في تسجيل الأسماء على المنصة لأعمار ما دون الـ 12 عاما".