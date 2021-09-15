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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشرات الزراعات المصرية

تغيرات مناخية.. الفلاحين: عدوان ثلاثي من الحشرات علي الزراعات

حشرات الزراعة
حشرات الزراعة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان للزراعات المصرية تتعرض لعدوان ثلاثي من الحشرات تؤثر سلبيا علي الإنتاجية ، لافتا إلي أن السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذه الحشرات عن السنوات الماضية هو التغيرات المناخية غير الملائمة.

 

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، انه ورغم ازدياد نشاط الكثير من الحشرات الضارة مثل "العناكب وحشرة المن والحشرة القشرية" وزيادة أعدادها وظهور حشرات جديدة لم تكن تظهر في مصر مثل دودة الحشد الإفريقية والتي تؤثر سلبيا علي زراعة الذرة إلا أن الثلاثي الحشري المدمر " الذبابة البيضاء ودودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل" هو أخطر هذه الحشرات ويعد بمثابة عدوان ثلاثي علي أهم المحاصيل الزراعيه المصرية.

 

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وتابع عبدالرحمن أن دودة الحشد الخريفية يمكنها إصابة أكثر من 80 نوع نباتي وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن وتستطيع الحشرات الكاملة (الفراشات) الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة.

 

وأوضح أن سوسة النخيل فهي من أخطر الحشرات التي تهاجم النخيل ولها المقدرة على الطيران لمسافات بعيدة حيث تطير لمسافة 800-1200م طيران متواصل دون توقف ويصعب الكشف المبكر للإصابة بها  وتصيب  جذع النخلة فتقضي عليها وتعد الذبابة البيضاء من أخطر الحشرات التي تنقل الفيروسات النباتيه و ونشر الأمراض الفيروسيه
مما يؤثر علي جودة وحجم الانتاج الزراعي.

 

وأوضح عبدالرحمن ان القضاء علي هذه الحشرات الضارة يحتاج الي تعاون الجميع وتوفير المبيدات اللازمة بكميات وأسعار مناسبة وتشديد الرقابة علي نقل المنتجات الزراعية من محافظة لاخري وتحري الدقة في دخول اي منتج زراعي من الخارج مع التكاتف للحفاظ علي البيئة والمناخ والحد من الانبعاثات والسلوكيات الضارة بالمناخ.

الحشد الخريفية الذبابة البيضاء دودة الحشد تشديد الرقابة سوسة النخيل الزراعية المصرية دودة الحشد الخريفيه التغيرات المناخية الفلاحين

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