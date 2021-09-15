الصحة: تطعيم الأطفال من عمر 12 لـ 18 عاما بلقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن متحورات دلتا الخاصة بفيروس كورونا ظهرت فى 178 دولة حول العالم، ومنهم مصر، وأن أول حالة فى مصر كانت لـ سيدة وتم علاجها دون الذهاب للمستشفى، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت جميع التفاصيل عن هذا الأمر.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن متحورات دلتا ليست مقلقة لكن هى سريعة الانتشار.



ولفت إلى أن فترة العزل تكون لمدة 14 يوما، وفى حالة سلبية التحاليل يعود المواطن لـ حياته مرة أخري.



وأشار إلى أن مصر تسير على تعليمات منظمة الصحة العالمية، وأن الدولة تقوم بتوفير التطعيمات لـ العاملين بالمنظومة التعليمة.



وكشف أن هناك خطة للدولة لتطعيم الأطفال من سن 12 لـ 18 عامًا، وأكد أن الوزارة لم تعلن نوع اللقاح الذى سيتم توفيرة للطلاب.



وأكد أن الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بتطعيم طلاب المدارس من سن 12 لـ 18، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



