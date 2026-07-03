الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل 12 مصابًا باشتباه تسمم بعد تناول الحواوشي

تحولت وجبة حواوشي عادية إلى حالة من الاستنفار الطبي داخل قرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بعدما أصيب 12 شخصًا، بينهم عدد من الأطفال، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، ما استدعى الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بإصابة 12 شخصًا بحالات إعياء شديد وآلام حادة بالمعدة وقيء متكرر، عقب تناولهم وجبة حواوشي داخل القرية.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بـ7 سيارات إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم في وقت قياسي إلى مستشفى دار السلام المركزي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لبدء أعمال الفحص وجمع المعلومات حول ملابسات الحادث.

وباشر الفريق الطبي بالمستشفى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمصابين، مع إخضاعهم للفحوصات اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة أن من بينهم أطفالًا، وسط متابعة مستمرة من الأطقم الطبية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن جميع المصابين تناولوا الوجبة نفسها قبل ظهور الأعراض بفترة قصيرة، وهو ما رجح وجود حالة اشتباه تسمم غذائي، لتبدأ الجهات المختصة على الفور في تتبع مصدر الوجبة، وفحص مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، باشرت الجهات المعنية أعمال التحري والفحص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع سحب عينات من الوجبة المشتبه بها لإرسالها إلى المعامل المختصة وتحليلها، تمهيدًا لتحديد السبب الدقيق وراء إصابة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود أي مخالفة.

وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، والتأكد من مصدر الأغذية المتسببة في الاشتباه بالتسمم، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فيما تستمر المتابعة الطبية للمصابين حتى التأكد من استقرار حالتهم وتماثلهم للشفاء.