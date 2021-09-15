توجيهات مهمة من محافظ دمياط استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظة دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد (٢٠٢٢/٢٠٢١) المقرر انطلاقه فى التاسع من أكتوبر القادم، وأيضاً استقبال فصل الشتاء، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضورإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت "المحافظ" جلسة الاجتماع برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة، حيث أصدرت عددا من التوجيهات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد بدأتها مع مديرية التربية والتعليم، لوضع خطة محددة تستهدف تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة للحفاظ على سلامة الطلاب و القائمين على العملية التعليمية، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة كورونا خاصة مع تزايد الاصابات فى الوقت الحالى.

وفى هذا السياق أيضاً، أكدت "محافظ دمياط" على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى و التهوية الجيدة وتفعيل منظومة الرصد المبكر لأى حالة تظهر عليها اعراض والتعامل معها، كما شددت على الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس و الاداريين والعمال بلقاح كورونا وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن،مع العمل على منع اى تجمعات للطلاب والتأكيد على إقامة طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لما لهم من أثرٍ بالغ فى غرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، و أمرت بمتابعة نسب الحضور والغياب للطلاب، مشددة على توزيع الكتب الدراسية وعدم ربطها بسداد المصروفات، و إبلاغ غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة عن مراكز الدروس الخصوصية وذلك لتوجيه للوحدات المحلية بإتخاذ إجراءات الغلق حيالها، وتحقيق الربط مع غرفة الأزمات و مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية و مديرى المدارس.

وواصلت "الدكتورة منال عوض" توجيهاتها فى هذا الخصوص بإستكمال أعمال الصيانة الشاملة و البسيطة للمدارس مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان بالمبنى التعليمى والتأكد من توصيل المرافق و صيانتها وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وشركات المرافق على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء الدراسة بفترة ، والمرور الدورى من قبل المسئولين بالمديرية والادارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات، هذا إلى جانب التأكد من توافر متطلبات الحماية المدنية و النظافة العامة داخل المدارس وبمحيطها وإزالة أى ملصقات على جدرانها.

وفى هذا الإطار أيضاً،، وجهت "محافظ دمياط" الى مدير مديرية الصحة بتعقيم وتطهير خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى واستكمال إجراءات التطعيم على وجه السرعة و تخصيص غرفة بكل مدرسة للزائرة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات و المستلزمات الطبية وغرفة أخرى لعزل اى حالة مشتبه فى إصابتها ، مؤكدة على هيئة التأمين الصحي بتغطية المدارس بتلك الخدمة ، وأكدت أيضاً على إدارة المرور بوضع خطة محددة مع تكثيف الدوريات لتحقيق السيولة المرورية خاصة فى اوقات الذروة، فضلاً عن توجيهاتها إلى الوحدات المحلية لشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق و تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس، ومنع تواجد أى أكشاك بذلك المحيط مؤكدة على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك الأعمال .

و مع ما تقوم به المحافظة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، أعلنت "الدكتورة منال عوض" أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لإطلاق المزيد من القوافل لتطعيم أكبر عدد من المستهدفين، حيث وجهت رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز أماكن بكل مدينة تمهيدًا لاطلاق سيارات لتوصيل المواطنين إلى مقرات القوافل مع تقديم خدمة التسجيل على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان وذلك للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن تلك القوافل ستستمر على مدار عشرة أيام بكل مدينة، كما أكدت على أهمية دور مديرية الأوقاف فى نشر الوعى بأهمية تلقى لقاح كورونا من خلال إعداد مادة توعوية تستهدف تسليط الضوء على ضرورة التطعيم للحفاظ على صحة المواطنين يلقيها الأئمة خلال خطبة الجمعة، وذلك فى ضوء ما تدعو اليه الاديان من وجوب الحفاظ على النفس عن كل ما قد يعرضها للخطر.

وعلى جانب آخر،، وبالنسبة لاستعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، فقد ناقشت "محافظ دمياط" خلال الاجتماع عدد من المحاور الرئيسية الخاصة بذلك للحد من التداعيات و الآثار الناجمة عن موجات الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة خلال الشتاء ، حيث وجهت بمنع اى إجازات للمسئولين بالوحدات خلال تلك الفترات مع تشكيل لجنة للمرور على جميع محطات الرفع بنطاق المحافظة للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، على أن تضم اللجنة ممثلين عن إدارات المتابعة بديوان عام المحافظة و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدات المحلية، كما طالبت رؤساء الوحدات المحلية بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات كسح المياه وكذا سلامة أعمدة الإنارة و تمهيد الطرق الغير ممهدة و المؤدية إلى المدارس بإستخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتج من عمليات تطوير بعض المناطق لمنع حدوث تجمعات للمياه التى قد تعرقل حركة المارة ، و أكدت على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ عمليات المجلس والتطهير لخطوط الصرف الصحي والمعدات التابعة للشركة.

وبالنسبة لذلك الملف أيضاً،، وجهت "المحافظ" الى قطاع الكهرباء بالتأكد من تغطية جميع الكابلات و أكشاك الكهرباء، واستمعت إلى خطة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بخصوص عمليات التطهير للمجارى المائية لاستيعاب كميات المياه الناتجة جراء هطول الأمطار الغزيرة.

و فى ختام الاجتماع،، وجهت "المحافظ "إدارتى المتابعة و الأزمات بالمحافظة بتشكيل فرق لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء واستقبال العام الدراسى الجديد للتأكد من جاهزية جميع الجهات وتقديم تقرير شامل فى هذا الخصوص.

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