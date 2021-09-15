افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر يتصدر أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية

تصدر خبر افتتاح مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر التي افتتحها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يوم الاثنين، أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، من بينها رويترز و الاسوشيتد بريس و ABC News و واشنطن بوست و بلومبورج و لوس انجلوس تايم وصوت أمريكا و غيرهم، حيث وصفته بأحد أهم الافتتاحات الأثرية التي تعمل علي تنشيط حركة السياحة الى مصر.
ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور و الفيديوهات القصيرة التي توضح المقبرة و الدهاليز والتابوت الموجود داخلها، هذا بالاضافة إلى نشر صور للهرم المدرج الذي تم افتتاحه العام الماضي و منطقة سقارة ككل.
يذكر أن مشروع ترميم المقبرة الجنوبية يأتي استكمالا لمشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذي بدأ عام ٢٠٠٦، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس من العام الماضي.
و تعتبر منطقة سقارة هي إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.