برلماني: إحياء مناطق القاهرة التاريخية وتطويرها يحقق رؤية مصر 2030

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرار تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، من القرارات التي تؤكد اهتمام الدولة بتراثها الحضاري ومعالمها الأثرية التي مر عليها ألاف السنين.

وثمن "أبو الحمد" في تصريحاته لـ"صدى البلد" الاهتمام بحفظ التراث العمراني وإحياء المناطق التاريخية بالقاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة على الممتلكات الثقافية والتاريخية يساعد في الحفاظ على حماية المال العام وتحسين نوعية الحياة كما انه يقوي شعور الانتماء.

ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن استغلال المناطق التراثية وتطويرها يسهم في حفظ وحماية الأصول العمرانية من مباني ومواقع تراثية في تعزيز التنمية الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة النمو والتقدم بالبلاد، خاصة وان هذه المناطق تمثل عناصر جذب كبيرة للمواطنين.

ونوه عضو مجلس النواب، ان تعزيز التنمية العمرانية وحماية الأصول التاريخية يأتي في اطار تحقيق التنمية المستدامة وؤية مصر 2030.

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.

