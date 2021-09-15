مؤكدا دعمه لبغداد بكافة المجالات..الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

أذاعت فضائية اكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد استعداد مصر الكامل لدعم العراق في كافة المجالات من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

وشدد علي الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، كما أكد رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق.

الاحترام المتبادل لسيادة الدول

والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.