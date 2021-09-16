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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن عن أول تابلت لها منذ سنوات Xiaomi Pad 5.. آبل تطلب من مستخدميها تحديث أجهزتهم فورا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

للمرة الأولى .. شاومي تعلن عن تابلت أندرويد Xiaomi Pad 5

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أول جهاز لوحي لها الذي ينطلق تحت عنوان Xiaomi Pad 5، وسيظهر الطراز العادي من التابلت الجديد لأول مرة في أسواق أوروبا، ولن يصل إصدار Pro إلى الأسواق الدولية.

 

من بينها دول عربية.. توقف أجهزة شاومي في بعض البلدان لهذه الأسباب

كشفت أحدث التقارير عن منع مستخدمي الهواتف الذكية من شاومي في بعض البلدان مثل كوبا وإيران وسوريا والسودان، من استخدام هواتفهم الذكية، حيث تهدف عملاقة التقنية الصينية إلى الحد من وصول هواتفها الذكية بطرق غير مشروعة كـ التهريب من قبل بعض البائعين إلى مناطق وأسواق غير مصرح لها بتداول هواتفها الذكية.

 

كيف يمكنك شراء جهاز آبل اللوحي iPad Mini

أعلنت شركة آبل Apple في مؤتمر California Streaming، الذي أقامته بالأمس للكشف عن عدة أجهزة ذكية جديدة، كان من أبرزها سلسلة هواتف آيفون 13، إلى جانب ساعة Watch Series 7 وأجهزة آيباد اللوحية الجديدة.

 

تغريم جوجل 177 مليون دولار في كوريا الجنوبية.. لهذا السبب

قررت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية "KFTC" تغريم شركة جوجل 177 مليون دولار بسبب الهيمنة على سوق الأندرويد فى كوريا الجنوبية، يعود ذلك إلى اتفاقية مكافحة التجزئة "AFA" المتعلقة بتصنيع هواتف الأندرويد، والتى تجبر الشركات المصنعة مثل سامسونج و LG، من توقيع اتفاقية مشتركة مع جوجل قبل استخدام نظام تشغيل أندرويد على أجهزتهم.

 

ريلمي تسعي لتطوير هاتف رائد بتقنية شحن خارقة بقوة 125 وات

تشتهر شركة ريلمي Realme، بهواتفها الذكية من الفئة المتوسطة والسعر المنافس، والتى أصبحت بفضلها أسرع نموا في عالم الهواتف الذكية، فيما قامت فى الآونة الأخيرة تصب تركيزها على الهواتف ضمن الفئة المتميزة، بينما تفيد التسريبات أن الشركة الصينية تريد تغيير المفاهيم بإطلاق هاتف رائد بمواصفات فائقة، تنافس به عمالقة تصنيع الهواتف الذكية حول العالم.

حدثه فورا.. جوجل تقوم بإصلاح 11 خطأ في متصفح جوجل كروم

تطالب شركة جوجل من جميع مستخدميها حول العالم بضرورة تحديث متصفح كروم Chrome، حيث أعلنت عن حملة إصلاحات امتدت إلى 11 خطأ من ضمنها ثغرتين يستغلها الهاكرز ومطورو البرامج الخبيثة لشن هجمات إلكترونية على المستخدمين.

 

بسبب برنامج بيجاسوس الخطير.. آبل تطلب من مستخدميها تحديث أجهزتهم فورا

قم بتحديث جهازك الآن، تلك الرسالة التى قامت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل بإرسالها إلى جميع مستخدميها حول العالم، وإذا كنت تملك أحد أجهزة آبل الذكية من هواتف آيفون أو آيباد أو لاب توب أو ساعة ذكية، فيجب عدم الانتظار والقيام بتحديث جهازك الآن، وذلك بسبب برنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus.

 

أوبو تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف OPPO A16 في هذا الموعد

كشفت أحدث التسريبات مخطط شركة Oppo أوبو الصينية لإطلاق الإصدار العالمي لهاتفها الذكي الذي يحمل اسم OPPO A16، الذي تم إطلاقه في إندونيسيا يوليو الماضي، والمتوقع أن يتم إطلاقه فى الهند نهاية الشهر الحالي، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية تباعاً.

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