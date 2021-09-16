تعرف على سيارة بورشه باناميرا موديل 2021

تتميز شركة بورشة بأنها أحد أبرز و أشهر الشركات الألمانية في سوق السيارات العالمي و دائما ما تتألق بسياراتها الفاخرة و الفارهة.



و في التقرير التالي سنتعرف علي واحده من أقوي سيارات بورشة و التي تصدر بنسختين في فئة السيارات الرياضية و السيارات الرياضية الهجينة و هي سيارة بورشه باناميرا موديل 2021 و التي تم إصدار 10 نسخ منها فقط .



و تأتي النسخة الأولي من سيارة بورشة بانميرا موديل 2021 و التي تعمل بالبنزين فقط بمحرك V8 سعة 4000 سي سي مع تيربو مزدوج بقوة 621 حصان و عزم دوران يصل الي 820 نيوتن متر و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثانية فقط بينما تبلغ سرعتها القصوى الي 315 كم/ساعة.



بينما تأتي النسخة الثانية "باناميرا Hybrid-E 4S" بمحرك يعمل بالبنزين V6 بسعة 2900 سي سي مع تربو مزدوج بقوة 434 حصان و محرك كهربائي بقوة 134 حصان ليصل مجموع قوة المحركين معا الي 552 حصان و عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر و تصل قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط و تصل سرعتها القصوى الي 298 كم/ساعة و تصل قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 3.7 ثانية فقط بينما تبلغ سرعتها القصوى 298 كم/ساعة.



و علي مستوي التصميم الداخلي و الهيكل الخارجي تتألق السيارة بمواصفات و قوية كما هو الحال دائما مع سيارات بورشة بالضافة لتجهيزات أمن و سلامة داخلية قياسية مثل الفرامل المانعة للانغلاق و نظام الثبات الإلكتروني و نظام توزيع الفرامل علي العجلات .



و يبلغ سعرها في السوق المصري 1,350,000 جنيه للنسخة الهجينة و 2,405,000 جنيه للنسخة التي تعمل بالبنزين .