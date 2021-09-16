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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سيارة بورشه باناميرا موديل 2021

بورشه باناميرا موديل
بورشه باناميرا موديل 2021

تتميز شركة بورشة بأنها أحد أبرز و أشهر الشركات الألمانية في سوق السيارات العالمي و دائما ما تتألق بسياراتها الفاخرة و الفارهة.


و في التقرير التالي سنتعرف علي واحده من أقوي سيارات بورشة و التي تصدر بنسختين في فئة السيارات الرياضية و السيارات الرياضية الهجينة و هي سيارة بورشه باناميرا موديل 2021 و التي تم إصدار 10 نسخ منها فقط .


و تأتي النسخة الأولي من سيارة بورشة بانميرا موديل 2021 و التي تعمل بالبنزين فقط بمحرك V8 سعة 4000 سي سي مع تيربو مزدوج بقوة 621 حصان و عزم دوران يصل الي 820 نيوتن متر و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثانية فقط بينما تبلغ سرعتها القصوى الي 315 كم/ساعة.


بينما تأتي النسخة الثانية "باناميرا Hybrid-E 4S" بمحرك يعمل بالبنزين V6 بسعة 2900 سي سي مع تربو مزدوج بقوة 434 حصان و محرك كهربائي بقوة 134 حصان ليصل مجموع قوة المحركين معا الي 552 حصان و عزم دوران يصل الي 750 نيوتن/متر و تصل قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط و تصل سرعتها القصوى الي 298 كم/ساعة و تصل قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدرة 3.7 ثانية فقط بينما تبلغ سرعتها القصوى 298 كم/ساعة.


و علي مستوي التصميم الداخلي و الهيكل الخارجي تتألق السيارة بمواصفات و قوية كما هو الحال دائما مع سيارات بورشة بالضافة لتجهيزات أمن و سلامة داخلية قياسية مثل الفرامل المانعة للانغلاق و نظام الثبات الإلكتروني و نظام توزيع الفرامل علي العجلات .


و يبلغ سعرها في السوق المصري 1,350,000 جنيه للنسخة الهجينة و 2,405,000 جنيه للنسخة التي تعمل بالبنزين .

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