مش بالكلام.. السيسي: لو بنحب بلدنا يبقى لازم نشقى عشانها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل، مضيفا:" لو بنحب بلدنا مستعدين نشقى عشانها ".



وأضاف الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" مضيفا:" هناك 65 مليون مصري تحت سن 45 سنة ولو 10 % منهم بيحبوا بلدهم بجد، ويشتغلوا بقوة وجدية كبيرة وتجرد سيكون رد الفعل جيد على الدولة ".

وتابع الرئيس السيسي:" لا أقلل من جهد المصريين أو عملهم ولكن عشان نحب بلدنا لازم نشتغل بجدية"، مضيفا:" لو ماشي في الشارع وشلت ورقة من الأرض اعتبر ده حب ".