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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نادي أدب طنطا يناقش "ربع قرن لاقتناص تنهيدة"

صدى البلد



أقام نادي أدب قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، أمسية أدبية لمناقشة أحدث دواوين الشاعرة الشابة مروة مجدي "ربع قرن لاقتناص تنهيدة"، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بحضور كبير من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي بالمحافظة، وتناول الكاتب والناقد أحمد عيد أهم ملامح الديوان، مشيرا الى أنه يتمثل في محاور رئيسية، الأول هو مفتاح السر، ويقصد به مقطع أو قصيدة داخل الديوان، والثاني هي النصوص المصاحبة لمتن الديوان، وتابع قائلا: "نحن أمام خطاب شعري حداثي يتصف بالمناورة والمراوغة الشديدة"، وأكد أن الشاعرة مروة مجدي ظهر عليها الانحياز الكامل لشعر النثر، منذ بداية ديوانها الأول "زهرة محاربة".
 

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أبدى الشاعر برهان غنيم اعجابه الشديد بعنوان الديوان، مشيرا الى أن اقتطاع العنوان ليصبح على ما هو عليه الآن هو الأفضل والأكثر شمولية، موضحا "وجدت أن هناك علاقة تضاد أو تطابق بين عناوين القصائد التي وردت في الديوان"، وأنه لم يجد تفسيرا لهذا التضاد والتشابه، سوى أن الشاعرة تتجاذبها التجارب الابداعية من النقيض الى النقيض، وتقدمت الشاعرة مروة مجدي بالشكر والتقدير قصور الثقافة بعد صدور ديوانها الأخير، كما رحبت الشاعرة بجميع الحاضرين خلال المناقشة، قبل أن تستمع لمداخلاتهم واستفساراتهم عن الديوان وما يحتويه من قصائد وأبيات شعرية.

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