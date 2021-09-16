في مداخلة على التليفزيون المصري.. الرئيس السيسي يحقق أمنية سيدة تعمل بالحدادة.. ويؤكد: لا انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.. والدين لن يضيع أبدا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير إلى السيدة بوسي سعد التي تعمل بمهنة الحدادة على الهواء، وذلك أثناء مداخلة الرئيس الهاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الاولى الفضائية ”.



وقال الرئيس السيسي : "أشكر بوسي على جديتها، وهي سيدة بنت بلد لا تتخلى عن أسرتها وتكافح في مهنة قاسية وصعبة"، ومن جانبها ووجهت السيدة بوسي سعد الشكر للرئيس السيسي:" ربنا يبارك في صحتك ربنا يديك الصحة ويكرمك".

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا:" يا اهلا وسهلا بالستات الجدعان،وانتي بتقومي بمهمة عظيمة وما تقومي به له اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى “، وتابع الرئيس:” انا تحت امرك وتحت امر كل مصري والله العظيم انا اتشرف اني بكلمك أنتي نموذج نفتخر بي، وردت عليه السيدة بوسي سعد:" انا فخورة انني اتحدث معك يا ريس".

الخطاب الديني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضاري، مؤكدا أننا ولدنا بالدين والفهم وحكمة ربنا “ااالله عمل الأديان اللي نزلت على الأنبياء والرسل والحضارة دي بتاعه ربنا".

وأضاف الرئيس السيسي”، أن ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها، مشيرا إلى ضرورة معالجة ومناقشة الأمور الفقهية مع التطور الحضاري.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن “الدين مش هيضيع أبدا، الله سبحانه وتعالى أنزل كتب ورسل، يا ترى إحنا كعلماء دين مستعدين وعارفين كدة ولا لأ”، وأكد الرئيس، أن تجديد الخطاب الديني ليس هدفه تغيير الثوابت الدينية أو هدمها بل مواكبة التطور الحضاري.

وأضاف السيسي، أن الله أوجد الدين، ومن الممكن أن تشكيله وتطويره وفقا لكل زمان، ولكن ثوابت الدين لن تتغير، مضيفا:"من الثوابت الصلاة، والصيام، وأن محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، فثوابت الدين لا يمكن لأحد أن يغيرها".



حب مصر مش بالكلام



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بدأ مبكرا في القراءة، مضيفا:" عندما بدأت أقرأ قرأت للكاتب والمفكر هيكل عن الأوضاع في مصر"، مضيفا:" كان هناك أحداث كثيرة أثرت بشكل كبير عن الواقع في مصر وبدأت في دراسة سبب أوضاع وظروف مصر في كافة الاتجاهات ".

وتابع الرئيس السيسي:" من خلال دراسة موضوعية بعيدا عن الانحياز والتشدد بدات أشكل فهم عميق وواسع عن واقعنا في مصر، بداية من أوضاع الإنسان المصري وما يتصل به من تعليم وصحة وعمل وثقافة والإشكاليات المرتبطة بالدين وغيرها “، مضيفا:” نفسي أشوف بلدي احسن حاجة في الدنيا واي انسان طبيعي يحب بلده وتبقى احسن حاجة ".



وقال الرئيس، إن حب مصر ليس بالكلام ولكن بالفعل والعمل، مضيفا:" لو بنحب بلدنا مستعدين نشقى عشانها "، :" مضيفا:" هناك 65 مليون مصري تحت سن 45 سنة ولو 10 % منهم بيحبوا بلدهم بجد، ويشتغلوا بقوة وجدية كبيرة وتجرد سيكون رد الفعل جيد على الدولة ".

وتابع الرئيس السيسي:" لا أقلل من جهد المصريين أو عملهم ولكن عشان نحب بلدنا لازم نشتغل بجدية"، مضيفا:" لو ماشي في الشارع وشلت ورقة من الأرض اعتبر ده حب ".

الوعي

أكد الرئيس السيسي، أن ذروة الوعي تأتي من بناء علمي في المدارس والجامعات، مشيرا إلى أهمية الإعلام والدراما في التوعية، قائلا: الدراما والإعلام لهم دور كبير في توعية المواطنين، متابعا: مسلسل الاختيار خير دليل على مدى تأثير الدراما ودورها في التوعية.

وأكمل الرئيس السيسي :" الدراما قادرة على ترجمة الواقع بشكل كبير، كما أنها أكثر تأثيرا على الجمهور ووعيه، والدراما والتعليم والإعلام والأسرة والجامع، هم من أساسيات نشر وبناء وعي الصحيح.



واستطرد: التعليم الصحيح هو أنك تطلع فرد قادر على التفكير بشكل الصحيح مش أنه يجيب 90%"، متابعا: التعليم يهدف إلى التوعية وإدارك الشباب لما حوله من خواطر وتهديدات.

حقوق الإنسان



طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على عدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وقال السيسي ، :"لا شك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة".

وتابع الرئيس "مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش؛ لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، مضيفا:" من الضروري وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع؛ وتنفيذ العقاب على من يتجاوز في حق الآخرين".



أكبر مجمع سجون

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا:" نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة".

وأضاف الرئيس السيسي ، :" خلال أيام قليلة سوف نفتتح أكبر مجمع سجون، ولو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة".

واكمل الرئيس السيسي:" المتواجد داخل السجن يجب أن يتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا، إضافة إلى تواجد القضاء داخل مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون".

ولفت السيسي، إلى أن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، معقباً: "لو عندك قناعة بموضوع ما هتتشكل إرادة من أجل معالجة هذا الموضوع".

وأضاف السيسي، قائلاً: "شوفوا شكل الدنيا في العالم عاملة إزاي.. وده نتيجة استخدام نصوص معينة بطريقة معينة، لفت على العالم كله".

وتابع رئيس الجمهورية قائلاً: "شوفوا كم الخراب اللي بيحصل في العالم.. وعدد القتلى!"، معقباً أن هذه الأسباب كافية لإعادة بناء فهم وتفكير كل مواطن .

وأوضح الرئيس السيسي أن تصويب الخطاب الديني هي عبارة عن عملية ديناميكية ومستمرة وليست مؤقتة، وهذا يرجع إلى تطور الإنسانية في عالمنا، مشيراً إلى شكل الحياة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشكلها في الوقت الحالي.

وعقب رئيس الجمهورية متسائلاً: "هل إحنا كمسئولين محتاجين إننا نفهم ونفكر وندرس ما نحن فيه ونغيره، ولا إحنا مازلنا مُصريين على موقفنا ومش هنغير حاجة!

وأكمل: "ممكن نخطأ في مسألة وننجح في مسألة تانية.. لا بأس.. احنا خايفين من ايه.. ده الناس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا وربنا شايف ومطلع علينا وساكت .. صابر علينا.. عشان عارف ان احنا بشر وضعاف".



