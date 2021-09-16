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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى الأربعين.. بوسي شلبي تدعو لـ دلال عبدالعزيز بالرحمة والمغفرة

صدى البلد

تقدمت الإعلامية بوسي شلبي بالدعاء بالرحمة لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بعد مرور 40 يوما على وفاتها، وشاركت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “يمر ٤٠ يوم علي الغاليه دلال دعواتكم بالرحمه والفاتحه احلي هديه تصل لها ربنا يصبركم يا ايمي ودنيا ويرحمك يا غاليه الفاتحه”.
 

عبّرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لافتقاد والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي سمير غانم، عدة صور لوالدتها من خلال حسابها الرسمي على “الأنستجرام" وعلقت قائلة: “الله يرحمك و يغفر لك يا حبيبتي يا مامي”.
 

وكانت إيمي سمير غانم وجهت رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها  سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها، وعلقت عليها كاتبة: “يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين، لحد ما اشوفكوا تاني و افضل برده تحت رجليكوا”.


وأضافت إيمي سمير غانم: “اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.

 

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، شقيقة إيمي، قد وجهت رسالة شكر لجمهورها  بعد مساندهم لها ودعمها بعد وفاة والديها و نشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم: “شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”.

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