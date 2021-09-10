إيمي سمير غانم عبر إنستجرام: اللهم ارحم أغلي من فقدت في هذه الدنيا

نشرت إيمي سمير غانم، دعاءً لوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانهال المتابعون بالدعوات على الفنانين الراحلين.

وكانت إيمي سمير غانم وجهت رسالة مؤثرة بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة لوالديها، وعلقت عليها كاتبة: “يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين، لحد ما اشوفكوا تاني و افضل برده تحت رجليكوا”.



وأضافت إيمي سمير غانم: “اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا ليكوا، بحبكم للابد”.