لن تصدق شكله.. اكتشاف أقدم حفرية تنين طائر عمره 160 مليون عام

عثر علماء الأحافير على تنين ينتمي إلى العصر الجوراسي، وهو من التيروصورات المبكرة، في صحراء أتاكاما بدولة تشيلي في قارة أمريكا الجنوبية.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك بوست» اكتشف العلماء حفرية لما يسمى ديناصور «التنين الطائر»، وهو الأول من نوعه الذي يُعثر عليه في نصف الكرة الجنوبي.

ويملك التنين الذي جاب الأرض منذ 160 مليون سنة حيث أقدم تيروصور معروف يقع العثور عليه في تشيلي ذيلا طويلا مدبباً وأجنحة وأسنانًا بارزة وحادة.

واكتشفت البقايا، التي لم يعثر عليها سابقا إلا في أمريكا الشمالية، من قبل أوزفالدو روجاس، مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعي والثقافة.

وقال جوناتان ألاركون، العالم بجامعة تشيلي، الذي قاد البحث: «هذا يظهر أن توزيع الحيوانات في هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروفًا حتى الآن».

وأوضح «ألاركون» لمجلة: «Acta Palaeontologica Polonica» أن هناك تيروصورات من هذه المجموعة أيضًا في كوبا، والتي يبدو أنها كانت حيوانات ساحلية، لذلك على الأرجح أنها هاجرت بين الشمال والجنوب أو ربما جاءت مرة واحدة وبقيت، لا نعرف.

ويشير الاكتشاف إلى هجرة الأنواع بين أمريكا الشمالية والجنوبية والتي يعتقد أنها مرتبطة في شبه قارة عظمى تسمى غندوانا.

وأصبحت صحراء أتاكاما نقطة ساخنة لاكتشافات الحفريات، كما غمرت مياه البحر المناظر الطبيعية القاحلة ذات المظهر المريخي في عصور ما قبل التاريخ.