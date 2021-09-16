عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق شكله.. اكتشاف أقدم حفرية تنين طائر عمره 160 مليون عام

صورة تعبيرية اكتشاف
صورة تعبيرية اكتشاف لأقدم حفرية تنين طائر في أمريكا

عثر علماء الأحافير على تنين ينتمي إلى  العصر الجوراسي، وهو من التيروصورات المبكرة، في صحراء أتاكاما بدولة تشيلي في قارة أمريكا الجنوبية.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك بوست» اكتشف العلماء حفرية لما يسمى ديناصور «التنين الطائر»، وهو الأول من نوعه الذي يُعثر عليه في نصف الكرة الجنوبي.

ويملك التنين الذي جاب الأرض منذ 160 مليون سنة حيث أقدم تيروصور معروف يقع العثور عليه في تشيلي ذيلا طويلا مدبباً وأجنحة وأسنانًا بارزة وحادة.

واكتشفت البقايا، التي لم يعثر عليها سابقا إلا في أمريكا الشمالية، من قبل أوزفالدو روجاس، مدير متحف صحراء أتاكاما للتاريخ الطبيعي والثقافة.

وقال جوناتان ألاركون، العالم بجامعة تشيلي، الذي قاد البحث: «هذا يظهر أن توزيع الحيوانات في هذه المجموعة كان أوسع مما هو معروفًا حتى الآن».

وأوضح «ألاركون» لمجلة: «Acta Palaeontologica Polonica» أن هناك تيروصورات من هذه المجموعة أيضًا في كوبا، والتي يبدو أنها كانت حيوانات ساحلية، لذلك على الأرجح أنها هاجرت بين الشمال والجنوب أو ربما جاءت مرة واحدة وبقيت، لا نعرف.

ويشير الاكتشاف إلى هجرة الأنواع بين أمريكا الشمالية والجنوبية والتي يعتقد أنها مرتبطة في شبه قارة عظمى تسمى غندوانا.

وأصبحت صحراء أتاكاما نقطة ساخنة لاكتشافات الحفريات، كما غمرت مياه البحر المناظر الطبيعية القاحلة ذات المظهر المريخي في عصور ما قبل التاريخ.

اليوم.. عرض خاص لفيلم تنين السماء خلال فعاليات مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي

برمائي.. اكتشاف حوت بـ4 أرجل عاش في مصر قبل 43 مليون سنة

 

أمريكا الجنوبية صحراء أتاكاما البرازيل ضد تشيلي تنين طائر اكتشاف أحفورة

ترشيحاتنا

أخبار العالم| تطور جديد في ملف سد النهضة.. وماكرون يعلن مقتل أخطر إرهابي في الجزائر

تعليمات عاجلة لـ مدارس التعليم الفني بشأن نتيجة طلاب أولى و2 ثانوي

تاكيس جونياس: سأفوز بالدوري حال تدريبي الأهلي أو الزمالك.. موسيماني اتظلم

أوبو تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف OPPO A16 في هذا الموعد

سورة من القرآن تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

«تمارس الرذيلة دون مقابل» أقوال مفتش مكافحة الهجرة غير الشرعية في اتهام موكا حجازي بالتحريض على الفسق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

عاجل.. الزمالك ينفي هروب كارتيرون ويوضح السبب

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ