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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع اتفاقية شراكة عمانية مصرية برعاية سفارة سلطنة عمان بالقاهرة

توقيع اتفاقيه شراكة
توقيع اتفاقيه شراكة عمانية مصرية

شهدت سفارة السلطنة بالقاهرة اليوم توقيع برتوكول اتفاقية تعاون بين شركات عمانية و مصرية في عده مجالات وذلك في اطار الجهود التي تبذلها لدعم التعاون بين السلطنة ومصر في الاستثمار  المتبادل.


حيث تم توقيع  اتفاقيات فى عدة مجالات أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة  وثلاث شركات مصرية فى مجالات مختلفة.  


كما وقع الجانب العمانى برتوكول تعاون مع  كل من "شركة صن رايز لادارة المنتجعات والفنادق العائمة" "وشركة النخبة الدولية لإدارة المشروعات ممثلة عن مصانع النخيل لأنظمة الرى الحديث  ومصانع ميجا جرين للصناعات البلاستيكة"  "وشركة الفرعونية للاستشارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" .


ويهدف  التعاون  بين الشركات العُمانية المصرية الى الإدارة المشتركة للمنتجعات السياحية المملوكة لمجوعة بن كرم العمانية وفتح مصانع مصرية داخل السلطنة لتطوير منظومة الرى الحديث والتى تعود بالنفع على تطوير قطاع الزراعة داخل السلطنة وخارجها وتصدير المنتجات الخاصة بأنظمة الرى من السلطنة الى العالم  ، وإنشاء مكتب استشارات داخل السلطنة مقرها البريمى للاستشارات ودراسة الجدوى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


 من جانبه رحب سعادة السفيرعبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة بالقاهرة بتوقيع البرتوكول بين الجانبين المصرى والعمانى حيث اعرب عن سعادته  لتفعيل أُطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين و نعرب عن سعادتنا بتقديم كل الدعم والعون لتسهيل هذا النشاط و و يسرنا ان يتم توقيع الاتفاق بمبنى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة وهذا يأتي تأكيدا  للدور في تسهيل الذي تقوم به الحكومة تعزيزا لزيادة  حجم الاستثمارات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وذلك فى اطار جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار مؤكدا على ان مصر تشهد حراك اقتصادى قوى .


فيما اكد يعقوب بن كرم رئيس مجلس مجموعة بن كرم  العمانية على أهمية هذه الشراكة بين الجانبين المصرى والعمانى  حيث تهدف الى تعزير العلاقات العمانية المصرية فى مجال الاستثمار والسياحة  والتى تعد نواه لمشاريع أكبر بين الجانبين سيتم الإعلان عنها مستقبلا.


وأكد الجانب المصرى ترحيبه بالشراكة العمانية  المصرية لدعم الاستثمارات بين الجانبين مؤكدين عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تمتد عبر التاريخ، وحرص الشركات المصرية على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.


حضر توقيع البرتوكول افراد البعثة الدبلوماسية بسفارة السلطنة بالقاهرة  وممثلين الشركة العمانية والشركات المصرية .


جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً ملحوظاً من قبل السفير العُماني لدى مصر، قاصداً منه توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ومصر ودفعها خطوات إلى الأمام في إطار توجه كلي يخدم العلاقات الثنائية المشتركة، وترجمة لذلك نظمت بعثة سفارة السلطة بالقاهرة مؤخراً، لقاءً بمقرها لعدد من المستثمرين المصريين، وقد تم تقديم عرض مرئي عن السلطنة والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري.


يذكر ان هذه الجهود اثمرت عن لقاء بين القطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان مؤخرا بالعديد من اللقاءات مع جهاز الاستثمار العماني  ولقاء تم الاتفاق عليه بين سفارة سلطنة عمان و معالي وزيرة للتجارة والصناعة في اخر لقاء و تم خلال هذا اللقاء تأكيد التعاون و زيادة فرص الاستثمار بين البلدين و ترويج الصادرات بين البلدين و تنشيط الزيارات بين رجال الاعمال من الجانبين.

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