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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق"طنطا_كفرالشيخ" الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الدولي “طنطا_ كفرالشيخ" الدولي بمحافظة الغربية صباح اليوم إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي أمام مدخل قرية دمشيت بدائرة مركز طنطا وخصصت سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

تم إخطار اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية الذي أمر بتوجيه سيارات تأمين الطرق وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق.
كما تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف البلاغ بالحادث وتم توجيه 3 سيارات إلى موقع الحادث حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص أثناء زفة عروسين. 

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وأسفر الحادث عن 5 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى


كما تبين من الكشف على المصابين أن الإصابات متوسطة ويتم التعامل معها من قبل الأطباء. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 

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