عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

 

بعد انتهاء الفيلم وأضاءت قاعة العرض أنوارها كعادتي نظرت إلى الوجوه حولي، لأتبين بعض ردود الأفعال، كنت و "نفر" قليل من الجمهور لا يتجاوزون العشرون شخصا، وجدت الوجوم يعلوا وجوههم وهمسات عن عدم فهم أحداث الفيلم ونهايته! 
لا أعتقد أن صناع فيلم 30 مارس كانوا "مرتاحين" للنتيجة النهائية للفيلم ! في البداية لفت نظري أن الفيلم صاحب "أضعف" افتتاحية للإيرادات هذا الموسم لم يستطع تجاوز المليون جنيه في أسبوع عرضه الأول! 
لا أعرف كيف ولماذا تم تنفيذ هذا السيناريو المعقد لدرجة أنه بدا لي أن الأمور خرجت عن السيطرة وبدت أحداث النهاية متسرعة بشكل واضح وتركت علامات استفهام للألغاز التي تملأ سيناريو الفيلم، السينما ليست اختبار ذكاء للمشاهد، هناك أفلام دراما جريمة تحتوي على ألغاز ولكن الجمهور يصفق في قاعة العرض في النهاية لأن الالغاز تم كشفها بسيناريو متصاعد ومشوق وليس غارق في الغموض ! لدرجة العتمة.
ليست المبالغة في الغموض السبيل الوحيد في صناعة سيناريو ناجح ، الأهم ان يكون سير الأحداث منطقيا، الفيلم بدا وكأنه حلم داخل حلم! يدور بين عدد من الأشخاص لم أستمتع بعالم سينمائي "ثري ومبهر" لا أريد أن أقول كأنه سهرة تليفزيونية من مسلسلات الجريمة! 
فكرة منظمات دولية تعمل في الأسلحة البيولوجية وتستغل أشخاص مرضى نفسيين لتحقيق أغراضها!! فكرة كبيرة وغير واضحة، السيناريو كان يحتاج من المؤلف حميد المدني والمخرج أحمد خالد موسى بالمناسبة " أضعف أعماله " السينمائية، أن يروى بشكل آخر أكثر وضوحا وسهولة على المشاهدين، وأكثر تفصيلا للشخصيات التي بدت وكأنها مبتورة مثل شخصية الطبيبة التي لديها لغز الحكاية ولكنها لم توضح سوى القليل منها، والإعلامي كان يظهر بشكل مفاجيء بين الحين والآخر! وصديقه المحامي ما علاقته بالفلاشا!! حتى شخصية فتاة الليل "غير مفهومة" ، شبكة علاقات لشخصيات متداخلة بشكل معقد للغاية! 
ستجد مشاهد غير مكتملة وأخرى غير مبررة وشخصيات غير مفهومة! المهم ان نصنع فيلم دراما جريمة! مليء بالغموض. 
تسلسل الأحداث أرهق المشاهدين وأنا قبلهم في قاعة العرض، وجاءت النهاية سريعة ولم تكشف للمشاهدين تفاصيل الألغاز وتركتهم، حائرون يتساءلون !
أحمد الفيشاوي أداء جيد للمريض النفسي ولكن ليس في أفضل حالاته.
دينا الشربيني أداء مبالغ رغم اجتهادها في صنع تفاصيل خاصة للشخصية بخفة ظل وبعض الأفيهات.
نيللي كريم ..لماذا ؟! ونصيحة لا تكثري من مجاملات ظاهرة ضيف الشرف ومعها انجي المقدم.
صبري فواز أعجبني " الكاركتر" ومشهده مع خالد الصاوي كان مميزا في الأداء من الاثنين وأيضا أحمد خالد صالح قدم شخصية جديدة عليه، وكنت أنتظر من خالد الصاوي وأسماء ابواليزيد وندا موسى أداء أفضل. 
الفيلم تجربة متواضعة لأفلام "الجريمة "، رغم أن الجمهور يفضل هذا النوع من الأعمال ولكن الفيلم "خذلهم"، وسبق وحققت تلك النوعية نجاحا جماهيريا كبيرا منذ "اللص والكلاب" وصولا إلى "ملاكي اسكندرية" و "تراب الماس".
 

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

3 جثث متحللة والضحية زوجتيه وابنته.."أبو فياض” سفاح قنا يواجه الإعدام

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

تنفيذا لتعليمات الرئيس.. التفاصيل الكاملة لخطة مشاركة المدارس والجامعات في بناء وعي الطلاب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا بقرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

دماء في سيتي ستارز.. تحقيقات في سقوط فتاة من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث سيدات..ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ