أعلنت محافظة شمال سيناء، عن توفير منحتين دراسيتين للطلاب المتفوقين بشمال سيناء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك للدراسة بجامعة النهضة في بني سويف في كليتى إدارة الأعمال والإعلام والعلاقات العامة.



وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان اليوم الخميس، أن من شروط الحصول على المنحة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، وأن يكون حاصلا على نسبة نجاح لا تقل عن 60% .. مع اجتياز اختبار القدرات بالكلية .



وأشار المحافظ إلى أنه يتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس القادم الموافق 23 سبتمبر الجاري .



وقال شوشة، إن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى : صورة شهادة الثانوية العامة ، صورة شهادة الميلاد ، صورة لمفردات مرتب ولى الأمر ، صورة شهادات ميلاد الاخوة وتدرجهم التعليمى ، وعنوان السكن وعقد التمليك أو الايجار .



يذكر أنه سبق توفير 5 منح دراسية مجانية للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة خلال العام الدراسى 2020 / 2021 ، وذلك للدراسة فى كليتى الهندسة وادارة الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.