تمهيدا لزيارته المرتقبة إلى القاهرة.. نائب رئيس البرازيل يستقبل سفير مصر لبحث التعاون وفرص الاستثمار

التقى السفير وائل أبو المجد، سفير مصر في البرازيل، يوم 15 سبتمبر الجاري، نائب رئيس الجمهورية ”هاملتون موراو“، وذلك في إطار الإعداد لزيارته المرتقبة إلى القاهرة

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتُعد الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس البرازيلي لمصر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، وتعكس الأولوية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين بحكم مكانتهما ودورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي المحافل متعددة الأطراف.