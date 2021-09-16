بندقية وحشيش.. سقوط تاجر مخدرات بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية من دمياط بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب التقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش -1000 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.